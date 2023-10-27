霜降啦这个部位的保暖要跟上

霜降来了，不觉已是深秋。这个早晚凉的时节，有一个身体部位的保暖最容易被忽视——膝盖。经常能看到户外锻炼的人上身已经穿上了外套，下半身还是短裤打扮，虽说老寒腿和不穿秋裤没啥直接关系。这时养生的重点之一是避免突如其来的寒邪侵入身体。

四个地方不能再露了

“秋冻”也有限度，北方早晚温差大，尤其是霜降作为秋日的最后一个节气，也预示着凛冬将至。如果穿得太少，早晚较凉，容易寒气侵袭身体而生病。

暖颈 中医认为，“颈项”风木同气，易受风邪侵犯，秋风挟寒，易伤颈项，导致伤寒病。寒露保暖首先要保护颈项部，可佩戴围巾或穿高领衣物来确保颈部温暖。

暖腰 腰在人体阴阳属性中属阳中之阳，也是易受寒邪侵袭的部位。腰部保暖，可将双手搓热放于腰眼处，还可以做缓慢转动腰部的运动，以及艾灸腰部穴位，如腰阳关、命门、肾俞、腰俞等穴，以温煦腰部，固肾壮腰。

日常生活中避免穿低腰裤子使得腰部受寒。

暖脚 霜降以后尤其要注重脚部的保暖。不穿凉鞋、穿厚袜子是必不可少的，还可以做踮脚运动——即踮起脚尖再放下，以身体微微出汗为宜，这个动作可以增快血液循环，起到活血化瘀、通行经络的功效。运动过后，用热水泡脚，按摩涌泉穴，舒筋活血，驱除内寒，温煦全身。

膝盖 膝关节周围软组织较薄，易受寒冷刺激，导致气血不畅、关节不适甚至出现病症。因此，秋季不要为了时尚或“秋冻”盲目穿短裤，适时增衣以保护身体健康。

养阴润肺防凉燥

凉燥顾名思义，一方面是凉，一方面是燥，凉燥侵犯人体，多出现畏寒怕冷、发热无汗、头痛、口干、鼻咽干燥、喉咙干痒、干咳少痰等表现。饮食上需注意多吃温煦润燥的食品，注意减辛增酸，选用性平偏温的滋阴润燥食材，如柿子、石榴、苹果、广柑、核桃、银耳、山药、鸡肉等，温煦而不助热生燥，滋阴而不生寒伤胃。

积极乐观防秋悲

宋代养生学家陈直有言：“秋时凄风惨雨，老人多动伤感，若颜色不乐，便须多方诱说，使役其心神，则忘其秋思。”寒露时节，秋风萧瑟，万物凋零，难免使人伤感，引起萧条、凄凉、垂暮的感觉，勾起忧郁的心绪。然而，寒露又是秋高气爽的季节，人们可以多做户外运动，登高远望，及时宣泄郁闷情绪，也可以培养兴趣爱好，转移注意力，保持积极乐观的心态。

文/李汇博（北京市鼓楼中医医院）