“挤痘痘”可是个技术活儿

相信多数人都有过脸上长痘痘的经历。不少人看见痘痘就忍不住去挤，甚至将其当成一项减压的乐趣，最终可能导致留疤或留坑。痘痘挤出来的究竟是什么？如何正确挤痘痘？挤到什么程度就不该再挤了？今天，跟随整形医生一起来系统学习一下“痘痘”的相关知识吧。

痘痘里挤出的都是啥？

痘痘在医学上叫“痤疮”，是常见的慢性炎症性毛囊皮脂腺疾病，当毛孔被堵塞后，发生细菌感染，就会出现红色、白色、隆起的皮疹，中心有脓疱，伴有疼痛。

痘痘挤出来的是什么？

白色长条状 含有螨虫的“粉刺栓”。挤痘痘时，挤出来的东西呈白色长条状，那么可能是皮脂、坏死的角质细胞等混合物形成的“粉刺栓”。粉刺栓中含有的主要成分有：皮屑、皮脂以及一些细菌等，部分粉刺栓中含有螨虫。

白色液体 白色液体则可能是皮脂的分泌物，即脂肪酸。这种痘痘是由于皮脂分泌过多，导致皮脂腺中释放出游离的脂肪酸，刺激皮脂腺分泌后形成了痘痘。

褐色或黑色颗粒 如果挤出来的痘痘呈褐色或黑色颗粒，这是由于痘痘长期潜伏在皮肤表层，且暴露在皮肤外面的部分因为长期接触空气，被氧化后颜色变黑、变硬。这种痘痘放任不管，会撑大毛孔。

教你挤痘痘的正确步骤

洗手、洗脸 先彻底洗手、洗脸，减少细菌附着。

消毒痘痘区和手指 以从中间向周围螺旋形画圈的方式，用酒精或碘伏消毒痘痘及周边皮肤，同时消毒自己准备用来挤痘痘的手指。

物品消毒 取一根粉刺针，用酒精或碘伏擦拭消毒粉刺针头，没有粉刺针时，也可以用一次性无菌针头作为替代。

针挑痘痘的方向 从平行于面部的方向对着痘痘顶部横向将它挑破。在这里提醒一句，针头尽量不要垂直刺入痘痘，因为大家往往因为掌握不好刺入深度而导致刺入偏深，进而刺破皮肤的真皮层，一旦真皮层被刺破就很容易留下疤痕。

棉签挤痘 优先选用两根医用无菌棉签从痘痘两侧5毫米处挤压，挤出痘痘内白色、黄色的内容物，直至淡红色血液流出即停止。在没有棉签时也可以用消毒后的手指来挤压。

事后护理 痘痘挤完后，再次用酒精或碘伏自内向外螺旋形打圈消毒，然后以甲硝唑凝胶厚涂于痘痘上（至少停留一小时才可考虑擦除），它可以预防感染，同时加快痘痘消退。到这一步，整个挤痘痘的过程就大功告成了。

痘痘挤完后的伤口愈合时间大概2-3天，这期间如果需要涂抹护肤品，建议避开痘痘区，如果需要化妆，建议贴个痘痘贴进行保护。

挤到见血就快停手

挤痘痘一时爽，一直挤一直爽……等一等，挤到什么程度该停止？见到出血就该考虑停手了。

如果挤着挤着，流出清澈的液体，这就是皮下组织液，说明挤得太过了，再继续挤容易留疤或色素沉着。如果痘痘硬硬的，一直挤不出来，说明根部很深，一般无法挤出，强行继续挤的话，易留坑留疤。

说了这么多挤痘痘的注意事项，还是建议大家平时尽量不要挤痘痘。

有痘痘时可采取外用药物治疗：早上涂一次甲硝唑凝胶，晚上涂一次阿达帕林凝胶。如果已经不小心留下了痘印，可尝试在痘印处早晚各涂一次15%壬二酸凝胶，坚持一段时间往往可以改善。必要时可到整形美容外科就诊，接受更专业的治疗。

敲黑板

三角区的痘痘“严禁”挤压！

还需要提醒大家的是：“面部三角区”的痘痘切忌挤压。

“面部三角区”是指鼻根至两侧嘴角所形成的三角形区域，它包括了上唇、鼻子及鼻翼两侧。这个地方的血管与大脑血管相通，用力挤压痘痘容易将病菌挤入大脑血液循环中，继而引起颅内感染，后果会非常严重。文/杨晨（北京世纪坛医院）