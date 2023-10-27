江苏发布“幽门螺杆菌感染与耐药地图”

本报电 （陈渡归）日前，由江苏省泰州市人民政府、中国农工民主党中央健康中国建设工作委员会、中国农工民主党泰州市委员会主办的“健康中国肿瘤早筛与预防发展研讨会”召开。研讨会上，“江苏省幽门螺杆菌感染与耐药地图”发布。

据悉，江苏省幽门螺杆菌感染与耐药地图是《幽门螺杆菌个体化诊疗及胃癌综合防治体系构建》科研项目的中期数据。项目采用了国内自主研发的粪便幽门螺杆菌核酸检测技术，首次针对江苏省内自然人群进行幽门螺杆菌感染与耐药流行病学调查。

“感染地图”显示，受检人群幽门螺杆菌整体感染率为30.0%，其中成年人感染率为32.7%，儿童感染率为11.4%。常州、镇江、泰州、徐州、苏州、南通、南京、扬州8个城市的感染率均高于江苏省整体感染率，其中常州感染率最高，为42.9%。

专家指出，儿童是幽门螺杆菌的易感人群，在家庭内部被感染主要发生在12岁前。对于父母均感染幽门螺杆菌的家庭，其子女感染率为69.34%。家中有儿童的成年人应定时检测幽门螺杆菌，发现感染积极根除，生活中注意不共用餐具，不对婴幼儿进行咀嚼后喂食，避免幽门螺杆菌在家庭内传染。

“耐药地图”显示，成人和儿童对克拉霉素的耐药率均超过50%，其中成人对克拉霉素的耐药率为51.9%，儿童为55.8%；成人对左氧氟沙星的耐药率约40%，儿童为23.3%；成人对呋喃唑酮的耐药率为10%，儿童为4.7%；成人和儿童均对阿莫西林和四环素基本不耐药。同时，江苏省13个地级市的耐药情况差异较大，其中淮安市对左氧氟沙星的耐药率最高，为66.7%；扬州市对克拉霉素的耐药率最高，为69.6%；盐城市对呋喃唑酮和阿莫西林的耐药率最高，分别为20.9%和2.3%。

专家提醒，幽门螺杆菌感染者在接受治疗时应该根据自身耐药情况，选择敏感抗生素，避开已知耐药的抗生素，这样可以大大提升首次根除的成功率。

南京市第一医院消化内科主任张振玉表示，“江苏省幽门螺杆菌感染与耐药地图”包含了许多此前没有的数据，加深了临床上对江苏省内幽门螺杆菌感染与耐药情况的理解，为幽门螺杆菌个体化诊疗和胃癌综合防治体系构建奠定了基础。