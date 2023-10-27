看东西变形飘黑影 眼睛这是怎么了？

干扰人们视觉的黑影大致分为几类，有的黑影是固定的、很黑的一块，比如视野缺损，这就要引起注意了，可能眼底视网膜出现了问题，比如视网膜局部脱离。

有时，中心视野出现了黑影，看哪儿都是一片黑，看不清楚，这种情况也要注意，可能是出现了黄斑病变。

还有一类黑影，它不会特别大，一般来说像小蚊子、小苍蝇一样。有些人还会出现类似圆环状的黑影，会动、会飘，眼睛动一动，还会左右转，这时，往往是玻璃体出了问题。玻璃体就是眼睛中心的一些胶冻样的物质。在我们年轻时，它是一个半固态的部位，随着年龄增长它会逐渐出现液化，变成像水一样会流动。在这个过程中会出现一些混浊，像一盆水里有一些混浊的点点在里面。所以你的眼睛动一动时，它也跟着飘。但实际上你的眼底没有问题，一般不用太担心。

需要提醒的是，有些人出现移动黑影时，有小概率视网膜上也会伴随出现一些裂孔或者变性区。出现这些症状时，还是建议您前往医院进行散瞳检查，避免更严重情况的出现。

看东西变形多是黄斑出状况

看东西有点变形是怎么回事？一般患者出现视物变形，大概率是黄斑出了问题。比如黄斑前膜、黄斑裂孔、黄斑变性，尤其是老年人与年龄相关的黄斑变性。

黄斑可以理解为是眼底最中心的位置，如果这个部位出现了问题，那聚焦时焦点就会出现模糊现象，患者看东西就不清楚了。黄斑还“负责”人们看东西有没有变形。此外，黄斑功能也与色彩密切相关。

黄斑变性是在黄斑病变当中占比最大的一类疾病，它是指随着年龄增加，黄斑出现了衰老或是老化所导致的视物不清，也被称为年龄相关性黄斑变性。其患病年龄界定为50岁，50岁以下的患者出现这种病变概率很低。

年龄相关性黄斑变性分为干性和湿性两类，干性阶段患者的视力不会有明显下降，会有一些视物模糊甚至有视物变形，但总体日常生活不会特别受到干扰。不过，如果持续进展下去，大约有20%至30%的患者会走入下一个阶段——湿性年龄相关性黄斑变性，容易出现水肿、出血、有渗出物，就会导致患者出现视物变形、看哪儿都不清楚等，视力下降更严重。

眼睛“老了”也该多歇歇

黄斑变性很难完全逆转。年龄相关性黄斑变性除了年龄是最主要的因素以外，吸烟、饮酒或者是高血压、高血脂也与黄斑变性有一定的相关性。

对于老年人而言，建议尽量少用眼。建议大家适当地去用手机，平时多在户外，往远处走一走、散散心，往远处看一看，多运动。

另外，中老年人还注意要清淡饮食。食用一些有色食物，比如红色的西红柿、橙色的胡萝卜、绿色的菠菜等。

文/于伟泓（北京协和医院）