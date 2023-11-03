化解预制菜“信任危机” 业界呼吁安全和营养放首位

中新社郑州11月2日电 (记者 韩章云)近年来，预制菜“跑步”进入市场。预制菜的安全和健康话题也备受关注。为期3天的“2023全球预制食材博览会”2日持续在河南郑州举行，与会业界就如何化解公众对预制菜的“信任危机”等问题展开讨论，并为预制菜产业发展建言献策。

“现阶段大众对预制菜安全、营养的担忧，多是将其等同于外卖及堂食之外的菜肴，并将食品安全问题、监管问题等也归结于预制菜，这是片面的。”中国农业科学院农产品加工研究所研究员张春晖认为，工业化、规模化、标准化、数字化是预制菜产业发展的必由之路。

“预制菜并非剩菜，而是菜品加工的中间产品。”河南省食品和盐业检验技术研究院科研中心主任吕斌表示，预制菜制作过程中的冷藏冷冻技术、单独真空包装、分区管理等，为确保菜品卫生安全、留住菜品营养提供了技术保障。

与会业界专家提到，受“宅经济”推动及冷链物流与连锁餐饮的发展，预制菜市场持续升温，行业预计到2026年中国预制菜市场规模将超万亿元人民币。

谈及如何让预制菜更安全、更有营养？张春晖建议，从业者应格外重视预制菜的食品安全与营养问题，同时应强化原料基地建设，紧抓工业转换，将厨师变工人、厨艺变工艺、厨房变工厂，少使用添加剂，实现“清洁标签”，还原食品天然、简单、健康属性。

国际质量科学院院士郎志正认为，预制菜亟需行业标准，并通过提高食材质量、加工质量来保证预制菜的品质，只有走上高质量发展的道路，才能消减民众对预制菜质量的担忧。

“消费者排斥的不是预制菜，而是劣质预制菜。”千味央厨董事长孙剑认为，一方面预制菜龙头企业应发挥带头作用，加大研发力度，为消费者提供高质量的预制菜产品；另一方面积极推动行业规范与标准建立，用“良币驱逐劣币”的办法，助推预制菜安全、健康发展。