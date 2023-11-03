《清华城市健康指数2023》显示：全国城市健康水平稳步提升

城市的健康，关系着生活其间的每个人。

由清华大学万科公共卫生与健康学院、清华大学中国新型城镇化研究院、清华大学健康中国研究院联合研究编写的《清华城市健康指数2023》报告近日发布。报告显示，我国城市健康水平稳步提升，特别是尾部城市提升显著。其中，上海、北京、南京、杭州、深圳、厦门、成都、福州位列我国城市健康水平前八名。

中小城市健康水平提升速度比大城市快

这是自2020年启动以来，“清华城市健康指数”连续4年给中国城市进行“健康画像”。“画像”的依据，是健康服务、健康产业、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用六大评价板块，下设具体17个评价领域和39项评价项目。

“整体来看，近4年全国城市健康指数呈现稳步上升态势。”清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋介绍，2020年至2023年，全国城市健康指数分别为59.61、60.50、61.41、62.70，每年都在提升。其中，2023年比上年提升1.29分，提升幅度达2.1%，比往年都大。296个参评城市中，有249个城市健康指数上升。

按城区常住人口，296个参评城市被分成大城市组和中小城市组。报告显示，4年间，大城市组健康水平年均增长1.53%。中小城市组健康水平增速则更快，4年年均增长1.65%。

“从指数水平分级来看，引领级、优质级城市数量增加，分别较上年新增3个、24个，而排位靠后的发展级、追赶级城市数量有所减少。”李栋说，依据城市健康指数分值结果，他们将参评城市分为五个等级，从高到低分别是引领级、优质级、平均级、发展级和追赶级。

健康环境“南优北低”，健康效用“东高西低”

报告显示，全国城市健康水平存在明显地区差异。东部地区引领级、优质级城市大幅增加。中部地区提升明显，追赶级城市数量减少。从城市群来看，辽中南、山东半岛进步显著，长三角、珠三角、辽中南城市群健康水平排位靠前。长三角主要体现在健康效用较好，珠三角则是健康环境维度优异，辽中南在健康设施方面比较突出。

值得注意的是，健康环境、健康效用的区域格局特征较为明显，健康环境呈现“南优北低”、健康效用呈现“东高西低”的区域格局。“健康环境产生空间差异的主要指标是空气污染防控，尤其是空气重污染天数，北方问题相对突出。健康效用则主要体现在居民体质合格率指标，东部地区高于西部。”李栋解释说。

从城市排名看，上海、北京、南京、杭州、深圳的健康水平连续4年引领全国。2023年，上海超过北京，位居参评城市健康指数榜首。厦门、成都、福州的健康水平提升至引领级城市，长沙、太原、济南、南昌、唐山、鞍山等13个城市进入优质级城市行列。

报告分析指出，头部城市在健康服务、健康产业、健康设施上的优势较为显著，尤其是医疗卫生经费保障、健康产业规模、健康设施布局等指标。福州、赣州、唐山分别在健康行为、健康环境、健康效用板块列第一。

中小城市组排名前十城市总体稳定，但位次竞争激烈。报告显示，威海、衢州、湖州、丽水和通化位列中小城市组前五，在健康行为、健康设施、健康效用方面表现相对较好。如，威海在慢病防控上表现突出，衢州在支撑设施方面具有优势，湖州在健康效用的体质水平上排名第一，丽水在健康行为方面表现亮眼，通化的健康类核心设施排在前列。

北上广在国际城市健康水平对标中具备一定优势

与前几年不一样，《清华城市健康指数2023》此次还开展了国际城市健康水平比较研究。评价对象为11个国家的19个城市，包括4个中国城市、5个美国城市，以及日本、韩国、新加坡、澳大利亚和欧洲等国家和地区的代表性城市，选取医疗条件、生活行为、城市绿化、环境治理、预期寿命五方面共11项指标进行评估分析。

结果显示，新加坡的城市健康综合水平在19个城市中排名第一。中国城市在预期寿命、医疗服务、城市绿化方面具有相对优势，国外城市则在环境治理、生活行为方面表现更好。具体而言，北京的医疗条件在19个城市中位列第一；上海的预期寿命位列第二、医疗条件位列第五；广州则较为均衡，医疗条件、城市绿化、预期寿命均位列前五名。

北上广在国际城市健康水平对标中已具备一定优势。

尽管我国城市健康水平在不断提升，“但健康城市建设没有最好，只有更好”。李栋说，未来将通过“清华城市健康指数”监测与评价，助推各地健康城市建设“一地一策”精细化设计与设施，实现城市系统健康可持续发展。 （本报北京11月2日电 本报记者 陈海波）