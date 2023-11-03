反餐饮浪费要做到“常”紧盯“新”

推出个性化汤面，顾客可根据个人喜好“定制”浇头和面汤的分量；运用APP收集顾客对菜品的反馈，优化调整菜品菜量；高校食堂推出“按需定制”就餐模式，提供“小份菜、半份饭”，满足学生的个性化需求……近年来，不少餐饮服务单位创新方式、优化供给，用实际行动对餐饮浪费说“不”。

前不久发布的《2023中国餐饮业年度报告》显示，2022年我国餐饮行业减少“舌尖上的浪费”取得显著成效。从举措看，餐饮企业聚焦生产与服务两大环节，持续实施反浪费举措，在“强化食材采购、储存、使用管理，减少浪费和积压”“有效利用食材边角料，提高出成率”“堂食菜单中提供部分小份菜、小份主食选项”“餐厅醒目位置开展制止餐饮浪费宣传”等方面表现突出。从数据看，参与调研企业的餐厨垃圾量平均减少11.2%，垃圾处理费平均减少6.7%，打包餐盒使用量平均增加11.7%。相关成果来之不易，折射出餐饮行业反餐饮浪费的决心和态度。

取之有制、用之有节则裕，取之无制、用之不节则乏。珍惜粮食、厉行节约，不仅是中华民族的传统美德，也是餐饮行业高质量发展的必然要求。习近平总书记一直高度重视粮食安全，提倡“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。新时代以来，从反食品浪费法颁布施行、各地相关政策文件纷纷出台，到制止餐饮浪费国家标准体系基本建立，再到“光盘行动”、制止餐饮浪费专项行动等持续开展，餐饮浪费现象逐步改观，群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制。也应看到，一些地方餐饮浪费现象仍然存在。常抓不懈，持续推进制止餐饮浪费工作，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和过度消费，才能助力夯实粮食安全根基，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

做到“常”，建立反餐饮浪费长效机制。一方面，应加强全周期管理。比如，浙江省温州市创建“全链条”制止餐饮浪费示范企业：采购时以餐食订单预测为依据，避免食材供应过量；制作环节加强后厨培训管理，对余料食材进行再开发；在服务环节设立餐厅点菜引导员，引导顾客适量点餐。另一方面，应注重全方位落实。比如，针对餐饮外卖、婚宴、自助餐、单位食堂等场景特点，明确行业标准与规范，压实主体责任，加强执法检查。落细落实各方面举措，织密制度之网，就能营造反对浪费、崇尚节约的良好社会氛围。

紧盯“新”，与时俱进查缺补漏。随着时代发展，餐饮业态、消费场景等也在变化，一些餐饮浪费新现象相伴而生。比如，有的外卖平台提供大额满减等活动，容易诱导消费者为了凑单多选多买；有的主播为了博眼球，在短视频平台上暴饮暴食。面对新情况新问题，必须从实际出发，下足绣花功夫，提高监管的精细度。主动作为，及时创新方式方法，方能有效遏制新出现的各类餐饮浪费现象。

制止餐饮浪费需要久久为功，离不开全社会共同努力。让我们携手行动，从点滴做起，从现在做起，不弃微末、日积月累，践行绿色健康的生活方式，涵养简约文明的饮食文化。

《 人民日报 》（ 2023年11月03日 05 版）