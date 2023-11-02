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寒露之后按揉哪些穴位补阳强肺？

2023年11月02日15:28 来源：人民网-人民好医生

问：寒露之后按揉哪些穴位补阳强肺？

答：通过按摩手臂上的列缺穴、内关穴和胸骨上的膻中穴，可以帮助调理肺脏。按摩这些穴位可以促进气血流通，温暖肺脏，提高肺部功能。使用拇指或指尖适度用力按摩每个穴位约5分钟，每天可以进行一次。按摩时可以选择适合自己的力度，并深呼吸来增强效果。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




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