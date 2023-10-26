人民网北京10月26日电 （记者孙红丽）国家药监局网站26日发布通告，公布7批次化妆品检出禁用原料，标示名称分别是幻臻水性彩色指甲油HZ088、幻臻水性彩色指甲油HZ056、unna美甲功能胶加固胶、unna美甲功能胶底胶、贝比拉比蛋黄油、婴贝萱婴肤霜、VISIONAL威尔仕植物水润平衡素。

根据通告，在2023年国家化妆品抽样检验工作中，经上海市食品药品检验研究院等单位检验，产品标签标示委托方为温州市钰启化妆品有限公司、受托生产企业为金华市纤烁化妆品有限公司生产的幻臻水性彩色指甲油HZ088等7批次化妆品不符合规定，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

记者注意到，此次通报的7批次含禁用物质化妆品，其中2批次是婴童产品。产品标签标示为金发拉比妇婴童用品股份有限公司生产的贝比拉比蛋黄油被检出含有黄体酮；产品标签标示为广州恒澜生物科技有限公司生产的婴贝萱婴肤霜被检出含有特比萘芬。

国家药监局称，根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》，国家药监局要求浙江、广东省药品监管部门对上述批次不符合规定化妆品涉及的备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改。各省（区、市）药品监管部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

国家药监局网站截图

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