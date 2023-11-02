问：按摩哪些穴位可护心？

答：可选择内关穴和神门穴进行按摩。内关穴在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，通过按摩可宁心安神、理气止痛，可以缓解心绞痛、心肌炎、心律不齐。神门穴在腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。通过按摩可缓解心绞痛、神经衰弱、失眠。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》