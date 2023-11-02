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按摩哪些穴位可护心？

2023年11月02日15:27 来源：人民网-人民好医生

问：按摩哪些穴位可护心？

答：可选择内关穴和神门穴进行按摩。内关穴在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，通过按摩可宁心安神、理气止痛，可以缓解心绞痛、心肌炎、心律不齐。神门穴在腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。通过按摩可缓解心绞痛、神经衰弱、失眠。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




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