问：哪些代茶饮/药膳可以帮助缓解秋咳？

答：萝卜和梨：两者加入适量水一起炖，武火烧开，文火炖煮10分钟即可，萝卜和梨均属凉性，炖煮后凉性减弱，适合大多数在此时咳嗽之人，如咳白痰可加入适量生姜以散寒。

秋梨膏：秋梨6个，鲜藕500克，麦冬70克，鲜姜50克，冰糖50克，蜂蜜适量。先将梨、麦冬、藕、姜打成汁，滤去渣滓，加热熬膏，下冰糖溶化后，再以蜜收之，早晚服用。能够清肺降火，止咳化痰，润燥生津，除烦解渴。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》