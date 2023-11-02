问：如何食补润肺补肺？

答：干燥是秋天气候的一个基本特点，而肺喜润恶燥，燥邪伤肺，燥胜则干。秋天燥邪为盛，所以最易伤人肺阴，饮食当润肺补肺。大自然为人们准备了丰富的养肺之品，如富含水分的生梨、甘蔗、荸荠、柚子、枇杷等水果，都有很好的养肺功效。也可选用百合莲子粥、银耳冰糖粥、雪梨川贝冰糖羹等，它们都具有良好的滋阴润肺、止咳化痰的作用。也可食用沙参、麦冬、川贝、杏仁、胖大海等益气滋阴、润肺化痰的保健中药制作的药膳。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》