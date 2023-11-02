问：哪些茶饮/养生汤可以补气还不容易上火？

答：西洋参是一味补气不易上火的中药材，其味甘、微苦，性平，归脾、肺经，可以补益脾肺，益气生津。西洋参补气不燥，不容易引起上火等问题，适合气阴两虚的人群使用，注意用量，适合自己气虚的程度就可以。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》