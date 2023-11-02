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寒露节气，防秋燥该如何吃？

2023年11月02日15:15 来源：人民网-人民好医生

问：寒露节气，防秋燥该如何吃？

答：寒露时节，气候寒冷，天气干燥，容易出现口干咽燥、皮肤干燥、发热、鼻衄、干咳、便秘等情况，饮食上应遵守“滋阴润燥”的原则，少吃辛辣刺激的食物，如辣椒、花椒及酒之类，在用葱、姜、胡椒、香菜等作为调味品时也要减少其用量；可以增加芝麻、蜂蜜、银耳、山楂、乌梅等具有滋润、生津的食物。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




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