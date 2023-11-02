问：秋季是进补的好时节，如何安排饮食补而不热？

答：秋季天气逐渐转凉，食欲也开始变好，是进补的好时节，能够补充夏季的消耗，并为过冬做准备。但秋季进补要循序渐进，不可操之过急，应以“平补”为主，肉类的摄入一定要适量，过量食用容易出现消化不良、食积化火，在进补前应注重食量适度，适合自己的脾胃消化能力，食后可适当使用山楂、神曲、鸡内金等消食化积之品。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》