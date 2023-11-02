问：寒露节气，如何避免口腔炎反复发作？

答：注意多样化饮食，避免挑食，多进食新鲜的蔬菜，适量进食时令水果；如脾胃虚寒无法进食水果等寒物者，以及脾胃不适、平时较少吃辣、食物过于清淡者，应适当补充B族维生素。另一方面，要减少辛辣刺激食物的摄入，这容易引发口腔黏膜刺激导致炎症渗出。还可以使用吴茱萸粉末醋调成泥敷贴于涌泉穴，进行治疗和预防。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》