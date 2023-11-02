问：秋季过敏性鼻炎应该如何应对？

答：注意戴口罩，避免鼻部、大椎穴、肺俞穴与冷空气接触；每日搓300下迎香穴至发热；可寻摸自己的肺经，如有硬结压痛处，就使用经络按摩梳点按至不疼。如过敏性鼻炎发作，可以使用荆芥10g，用水煎后纱布浸湿热敷于鼻梁及印堂穴处；还可寻求专业中医师的帮助，口服治疗过敏性鼻炎的中药。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》