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 寒露节气皮肤干燥，该如何补水护肤？

2023年11月02日15:09 来源：人民网-人民好医生

问： 寒露节气皮肤干燥，该如何补水护肤？

答：寒露季节应注意洗脸、洗澡后及时抹护脸霜和护肤霜，保持皮肤湿润。适量饮水，避免饮用冷水，可煲雪梨银耳汤，滋阴润肺，肺主皮毛，体内阴液充足，皮肤自然也不会缺水。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




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