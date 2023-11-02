人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

 寒露节气为何容易发生急性胃肠炎？怎样预防？

2023年11月02日15:06 来源：人民网-人民好医生

问：寒露节气为何容易发生急性胃肠炎？怎样预防？

答：因天气转冷，人体胃肠的抵抗力相对下降、抗病能力减弱，而冷刺激会使人的食欲增加，喜食口味较重的食物，过量食用肥甘厚味容易诱发急性胃肠炎。应避免暴饮暴食，减少肥甘厚味食物摄入，胃肠较弱的人尽量避免食用生冷食物或饮用冷饮。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜