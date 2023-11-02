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寒露时节有哪些常见疾病进入高发期？

2023年11月02日15:03 来源：人民网-人民好医生

问：寒露时节有哪些常见疾病进入高发期？

答：寒露来临，进入秋冷季节，第一类易高发的疾病就是由秋燥引发的一系列干燥症，包括口咽干燥、干咳、皮肤干燥瘙痒、阴虚便秘等。另一类即由空气转冷诱发的疾病，包括：风寒感冒、支气管炎、哮喘、胃肠道疾病、心脑血管疾病、痛风等。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》

                                               

(责编：马晓慧、权娟)




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