问：寒露时节有哪些常见疾病进入高发期？

答：寒露来临，进入秋冷季节，第一类易高发的疾病就是由秋燥引发的一系列干燥症，包括口咽干燥、干咳、皮肤干燥瘙痒、阴虚便秘等。另一类即由空气转冷诱发的疾病，包括：风寒感冒、支气管炎、哮喘、胃肠道疾病、心脑血管疾病、痛风等。

——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》