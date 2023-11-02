什么是寒露节气？
问：什么是寒露节气？
答：每年公历10月8日或9日，当太阳到达黄经195度时，即为寒露。这是二十四节气中第一个带“寒”字的节气。《月令七十二候集解》说：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”
天地间的阳气持续衰退，阴气不断加强，演变到露寒而将凝时，阴气的强盛就到了一个重要的节点——进入寒露时节，进入天气由凉变冷的时段。
——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》
问：什么是寒露节气？
答：每年公历10月8日或9日，当太阳到达黄经195度时，即为寒露。这是二十四节气中第一个带“寒”字的节气。《月令七十二候集解》说：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”
天地间的阳气持续衰退，阴气不断加强，演变到露寒而将凝时，阴气的强盛就到了一个重要的节点——进入寒露时节，进入天气由凉变冷的时段。
——《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》
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