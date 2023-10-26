“打鼾像唱歌”可能并不是睡得香

近日，原中国体操运动员、奥运冠军杨威自曝呼吸道出现问题，一度吸不进气，需终身佩戴呼吸机。因其描述的情况与阻塞性睡眠呼吸暂停的症状相符合，使该话题迅速引发了网友对“阻塞性睡眠呼吸暂停”的热议。

阻塞性睡眠呼吸暂停，就是在夜间睡眠时，由于上气道狭窄或塌陷导致的呼吸气流受阻，进而导致夜间频繁发生间歇性的缺氧，同时伴有睡眠结构破坏。“阻塞性睡眠呼吸暂停常见的症状包括慢性心脑血管疾病、认知功能（记忆力、判断力、定向功能等）下降，同时可伴有焦虑、抑郁等情绪。”中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师张晓雷接受科技日报记者采访时称，“阻塞性睡眠呼吸暂停是一种病理损伤，主要问题出现在上气道。同时这种疾病还是会造成多系统损伤的全身性疾病，与心血管、代谢、认知等密切相关。”

据《柳叶刀呼吸医学》2019年“阻塞性睡眠呼吸暂停与全球经济负担”报告显示，阻塞性睡眠呼吸暂停影响全球超10亿人的健康。中国的阻塞性睡眠呼吸暂停患者已达1.76亿，居全球首位，其中需要积极治疗者超过6600万。

如何诊断阻塞性睡眠呼吸暂停？“最直观的是根据症状判断。”张晓雷介绍，比如夜间打鼾时鼾声有高低起伏，同时打鼾过程中伴有呼吸中断；还有些患者会夜间频繁醒、夜尿增多，白天则嗜睡、过度困倦，也有部分患者会失眠。“专业医生会把睡眠呼吸监测以及临床表现结合起来作判断，从而得到较为客观的诊断结果。”张晓雷说。

阻塞性睡眠呼吸暂停的病因是多方面的。张晓雷介绍称，有的是由于上气道解剖结构狭窄引起，比如口、咽、鼻腔狭窄，咽部明显扁桃体肥大，舌体肥大，舌根增大，鼻中隔偏曲；有的是由于咽部脂肪组织增生导致的，比如颈部过多脂肪组织堆积和挤压；还有的是由于颌面部的骨性结构存在问题，比如下颌后缩、下面部过高。

“值得注意的是，随着年龄增长，肌肉功能和激素分泌发生变化等，也可能导致阻塞性睡眠呼吸暂停。”张晓雷介绍，比如女性绝经后雌激素对上气道的保护作用明显减弱也容易导致该疾病。

阻塞性睡眠呼吸暂停的治疗方式是多样的。张晓雷称，医生会根据患者的情况采取个体化的、多学科结合的治疗方式。对于明显超重的患者首先要控制体重，而下颌前移装置（即口腔矫治器）治疗适用于下颌后缩明显的患者；如果患者有明显的扁桃腺增大、软腭低垂的情况，可以考虑腭咽成形术；对于体位依赖性的阻塞性睡眠呼吸暂停患者，可以通过睡眠体位调整进行治疗。

“对于严重的阻塞性睡眠呼吸暂停，最有效的治疗就是晚上睡觉时戴呼吸机。呼吸机能起到气流支架的作用，把狭窄的上气道撑开，从而防止睡眠过程中的气道塌陷。”张晓雷表示，“总而言之，就是要综合考量病人的不同情况后采取个体化治疗方案。”