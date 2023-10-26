支原体肺炎导致的重症、危重症比例很低

近期，支原体肺炎频频登上热搜，许多孩子患上此病，更是让不少家长担心不已。支原体肺炎到底是什么疾病？如何用药？如何预防？针对相关话题，北京青年报记者采访了北京市呼吸疾病研究所所长、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖，请他就支原体肺炎的相关情况进行了详细解答。童朝晖表示，支原体肺炎并非新发、罕见疾病，它并不可怕，出现相关症状及时就诊即可。

肺炎支原体是大小介于细菌和病毒之间的病原微生物。童朝晖表示，支原体肺炎每个季节都会发生，严格意义来上说，它不属于呼吸道传染性疾病，而属于呼吸道感染性疾病。与往年相比，今年的支原体肺炎有两个特点：一是今年出现了感染小高峰，二是感染人群呈现低龄化特点，即过去往往是5岁及以上的孩子感染，今年3岁左右的孩子也有感染。“但不管怎么说，支原体肺炎并不是一个新发的、罕见的疾病，也非可怕的肺炎。”童朝晖说。

从症状上来看，为何儿童感染支原体肺炎会比成人更严重？童朝晖解释，低龄儿童肺部还没完全发育成熟，14岁甚至18岁以下的孩子，免疫系统还不健全，呼吸道的防御能力、体内的免疫机制比成人相对要弱。“尤其是一些低龄孩子肺部娇嫩，一旦得了肺炎，往往容易出现一些明显症状，如高热、咳嗽、咳痰等，再加上一些孩子心肺功能尚未发育健全，甚至会影响心脏，如出现心跳加快等情况。总的来说，小孩的症状会更加突出，出现这些状况，往往会令家长担忧。”

童朝晖表示，相对而言，从临床上来看，成人得了支原体肺炎一般并不严重，有一定的自限性，在成人不同类型的肺炎中属于较轻的一种，治疗方式也比较成熟，一般不用住院，服用药物即可。

在用药方面，童朝晖表示，成人的治疗药物可选择性更多，如大环内酯类药物。目前，由于大环内酯类药物在国内耐药比例较高，因此在耐药的情况下，往往成人会首选喹诺酮类药物，但18岁以下的人群不能服用喹诺酮类药物，只能选大环内酯类药物。现在有一些新型四环素类药物，当大环内酯类药物产生耐药时，8岁以上儿童可以使用这类药物。“由于可选用药物相对较少、症状更加明显，因此儿童得了支原体肺炎后，可能会出现‘战线’相对较长的情况。”

孩子出现哪些症状家长需要引起注意？童朝晖提醒：“当发现孩子咳嗽、高烧不退，家长就要注意了。尤其是一些低龄孩子症状会很明显，除了发烧、咳嗽外，还可能出现憋气、呼吸困难等情况，此时要引起足够重视、及时就诊。”关于就医，童朝晖提示：“支原体肺炎并非疑难杂症，家长不一定非要挤到大医院，现在关于支原体肺炎的培训、治疗都很规范，也有科学的诊疗指南，很多二级医院、社区医院都能接诊。”

得了支原体肺炎是否会留下后遗症？童朝晖表示，一般没有什么后遗症。尤其是在成人中，支原体肺炎是最好治、表现最轻的一种肺炎，其所导致的重症、危重症比例很低。有少部分孩子可能发生重症肺炎，收住院后，医生也会密切观察，按照诊疗指南采取相应的治疗措施，家长不用过分担心。

感染过支原体肺炎后，大概两周左右会产生抗体。在康复阶段，尤其是一些年龄偏小的孩子一定要注意休息，加强营养，多吃蛋白质，同时也要让孩子适度锻炼。“当前正处呼吸道疾病的多发季节，广大市民要注意手卫生，家中多开窗通风，在公共场合、人多的地方可以戴好口罩。这些日常防护手段跟呼吸道疾病的预防是一样的。”童朝晖说。