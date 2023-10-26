国家医保局：基本医保参保大盘保持稳定

新华社北京10月25日电 近日，社会各方面关注基本医保参保数据。国家医保局有关司负责同志25日专门就基本医保参保情况接受采访。

这位负责人介绍，2022年，我国基本医保参保率稳定在95%以上。由于参保质量提升、参保数据去重等原因，2022年居民医保参保数据为98349万，虽较上年数据表面上有所下降，但由于重复参保等情况显著减少，真实的总体参保人数实际上还略有增加，基本医保参保大盘保持稳定。具体情况是：

一是部分原来参加居民医保的群众转为参加职工医保，基本医保参保数据呈现“居民降、职工增”的趋势，越来越多群众参加职工医保。五年来，居民医保参保数据从102778万下降到98349万，职工医保参保数据从31681万增加到36243万，特别是2022年职工医保参保数据增加达812万。

二是群众重复参保等情况减少，更真实地反映了参保情况。国家医保局成立以来，持续开展异地就医直接结算工作，群众多地重复参保的需求明显降低，重复参保数据显著减少，再加上规范参保统计口径等因素，累计减少超过4000万数据。尤其是2022年全国统一的医保信息平台上线后，全国医保数据全面互联互通，异地就医结算更加便捷，重复参保数据减少的现象更加明显。

这位负责人表示，在客观看待重复参保等数据“瘦身”的同时，我们也应看到，近年来，国家持续加大对居民医保的补助力度，2022年财政补助居民医保6355.77亿元，相当于居民医保参保人人均享受646元财政补助。在此基础上，困难群众还享受个人缴费资助，全国累计支出223.8亿元资助9777万困难群众参保，其中476.46万特困人员享受个人缴费全额资助。同时，国家还全力巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴，11405万纳入参保动态监测的农村低收入人口和脱贫人口，参保率达99.9%以上。

这位负责人指出，客观上看，随着我国城镇化程度的不断深化，人口老龄化、少子化的持续发展，可以预见未来居民医保参保数据在一定时期内会呈现略有下降的态势，甚至总参保数据也有可能缩小。