绿竹米比普通大米更有营养？

又“稻”一年秋收时。眼下，正是新米集中上市的时候，不过你见过绿色的大米吗？

最近记者在多个社交平台发现，在线下商超出现的绿色大米引发了网友的热议。网友上传的图片及文字说明显示，这种大米通体呈翠绿色，与普通大米形成了鲜明对比。

对此，有网友评论道：“这一看就是‘科技与狠活’。”还有网友表示，自己曾经购买并食用过这种米，“有一股竹香味”。

那么，绿色大米是天然的还是人工的？相比普通大米，这种大米是否更有营养？带着这些问题，记者采访了相关专家。

属于人工造粒产品

据了解，这种绿色大米被称为绿竹米。记者在某电商平台上以绿竹米为关键词进行搜索，得到了5000余条结果，发现其价格区间在每斤7元至20元。

记者随机在电商平台点开一个绿竹米的详情页，“香味十足”“纯天然”“零添加”等描述映入眼帘。商品简介信息显示，该款绿竹米是由淡竹叶粉与谷物粉等原料一起混合加工而成。在另一款绿竹米的配料表中，记者看到其配料为大米粉、菠菜粉、淡竹叶粉、食用葛根粉、水。

“从配料表来看，绿竹米是将多种原料磨粉后混合制成的，属于人工造粒产品。”中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、中国食品科技学会理事范志红对记者说。

中国农业大学营养与健康系教授李再贵在接受科技日报记者采访时表示，从加工工艺上来看，绿竹米是利用淀粉糊化后老化形成的淀粉凝胶挤压成型后得到的，属于淀粉凝胶类产品。

营养价值或非常有限

在网络上，有不少博主对绿竹米进行过口感测评。多数博主表示，蒸出来的绿竹米饭口感较黏稠，吃起来像糯米。

在某电商平台上，记者打开了一个绿竹米的产品宣传界面。相关信息显示，绿竹米不可浸泡，不可单独用来煮饭，需和大米混合；可与其他杂粮米混合煮粥，把其他米煮至8分熟后，再加入绿竹米煮15分钟，随后焖5分钟即可出锅。

“绿竹米属于淀粉凝胶类产品，在口感上它可能更有嚼劲。”李再贵说。

口感独特的绿竹米，安全性和营养性又如何呢？

李再贵向记者表示，绿竹米和其他再生米（即人造米）一样，是各种原料粉经挤压而成的。它在市场上已经出现十几年了，“在食品安全上应该没有什么问题”。

李再贵提醒道，绿竹米可以偶尔食用，但如果是为了增加营养而食用，效果可能非常有限。

绿竹米的配料之一——淡竹叶粉是淡竹叶提取物。范志红对记者表示，淡竹叶是一种药食兼用食材，“药食兼用食材具有一定的药性，可能并非对所有人都适用，消费者应谨慎购买”。