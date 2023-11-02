改善医疗服务 持续推进健康中国建设

【权威部门话开局】

在国务院新闻办1日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制局、国家中医药管理局等有关负责人围绕“推动卫生健康事业高质量发展 护佑人民健康”主题介绍了有关情况，并回答记者提问。

提高医疗服务的可及性和均等化水平

国家卫健委副主任雷海潮表示，国家卫健委完善分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局和扩容下沉，持续推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设。国家卫健委设置了13个不同类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心，开展了125个国家区域医疗中心建设项目，在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设工作，在827个县开展县域医共体建设。今年还要把县域医共体建设工作推向更多的省份和县区，覆盖面会进一步扩大。

今年以来，国家卫健委制定发布了2023—2025年基层医疗卫生机构便民惠民服务10项具体举措，其中包括预约号源等措施，要求二、三级医院的专家号源要向基层开放、向基层下沉。目前全国基层医疗机构正在推进实施。

“截至2022年底，县办中医医疗机构覆盖率达87.78%，全国已有中医馆40674个，99.5%的社区卫生服务中心、99.4%的乡镇卫生院能够提供中医药服务。”国家卫健委党组成员、国家中医药局局长余艳红介绍，我国已建立起覆盖省、市、县、乡的中医药服务体系，较好地满足了城乡居民对中医药的服务需求。

雷海潮表示，“十四五”期间，国家、省、市县分别支持建设不少于750个、5000个和1万个临床重点专科；全国至少1000家县级医院达到三级医院医疗服务能力和水平；重点推进1000所中心乡镇卫生院达到二级医院服务能力和水平，形成城带乡、县乡一体和乡村一体发展格局。

全程式改善百姓医疗服务就医感受

近年来，国家卫健委连续实施了改善医疗服务行动计划。同时，大力开展新时代爱国卫生运动，持续推进健康中国建设。雷海潮介绍，特别是今年以来，国家卫健委启动实施为期三年的“改善就医感受、提升患者体验”主题活动，覆盖各级医院和广大城乡基层医疗卫生机构，全链条、全覆盖、全程式改善百姓的医疗服务就医感受。

数据显示，全国有超过5500家的二级以上综合医院实现了“一站式”综合服务方式，其中多学科诊疗服务方式推广到2000多家二级以上医院。三级医院的预约诊疗比例已提至49.2%，以前百姓就诊没有预约习惯，如今有了很大提升。很多医院还压缩了门诊取号、缴费、打印报告等环节的时间，鼓励弹性安排门诊，提高效率，节省了百姓就诊时间。

雷海潮说，要持续加大“一老一幼”健康服务供给，推动优化生育政策支持体系，支持普惠托育建设工程。强化65岁以上老年人，尤其是失能和半失能老年人日常健康管理和服务，推动国家区域老年医学中心和老年医院建设，二级以上综合医院老年医学科设置比例要达到60%以上。深入实施母婴安全行动和健康儿童行动提升计划，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上。

数据显示，今年1—9月我国医疗卫生机构总诊疗人次达51.1亿，出院人次达2.2亿，全国医院病床使用率达80.2%。

坚决筑牢公共卫生防护网

新发突发传染病的早发现、早报告、早处置至关重要。对此，国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜指出，监测预警和应急处置是传染病防控的关键，我国正持续推进智慧化多点触发监测预警体系建设，推进传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，逐步实现二级以上医疗机构与疾控信息系统数据自动交换，变“被动监测”为“主动监测”。

王贺胜介绍，要建立完善发热门诊、哨点医院、病毒变异、城市污水等监测系统，探索开展急性呼吸道感染疾病多病原的监测试点，初步形成兼顾常态和应急、入境和本土、城市和农村、一般人群和重点人群的多渠道监测体系。

“加快建设国家级传染病应急队伍，目前已组建了20支国家突发急性传染病防控队。今年中央财政加大投入支持力度，支持新建5支国家防控队，在全国所有市县建设基层传染病应急小分队。”王贺胜表示，将进一步加强部门联动、医防协同、多渠道互通，完善监测机制，以国家级和省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台为支撑，形成多点触发、反应快速、权威高效的传染病监测预警体系。

遏制重大传染病、筑牢公共卫生防护网是护佑人民健康的重中之重。王贺胜介绍，目前我国艾滋病经输血和血制品传播实现基本阻断，抗病毒治疗覆盖比例达90%以上，艾滋病疫情整体处于低流行水平；全国结核病发病率稳步下降，病毒性肝炎新发感染者数量大幅减少；部分重点寄生虫病实现控制与消除的目标。