把课间十分钟还给孩子

课间十分钟不允许孩子到户外活动，甚至除了去洗手间不能出教室，目前成了一些学校的规定。

这些所谓的规范，详细规定孩子们课间十分钟的活动范围、活动种类、声音大小，同时还规定班主任的监督职责并与班分的扣罚挂钩，貌似理由充足：课间打闹可能出安全事故，有序的课间更显校园文明等。然而，怕孩子出问题，怕被追责，就采取限制学生课间外出活动这种“省事儿又保险”的方法，实则是一些地方教育主管部门和学校的懒政。

两年多前，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，明确提出遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，保障学生休息权利。课间休息十分钟，是孩子身心健康发展的需要。学校应当把立规定则的心思，更多地用在关爱学生、提升管理水平上，而不是牺牲孩子的课间休息时间。

正处于生长发育中的孩子需要放松双眼，需要阳光雨露。囿于教室、教学楼中，培养出来的往往是温室花朵，是越来越多的“小胖墩”“小眼镜”“过敏娃”。

张弛有度的生活节奏、你来我往的社交活动，不是成年人的特权，而是所有人的必需。紧张课程之余，让孩子轻松自在几个“十分钟”，才能更好地专注于课上的“四十分钟”，更好地为追逐星辰大海做好准备。

保证孩子享有课间十分钟，改变课间“圈养”现象，需要相关部门和家长互相理解，携手合作。相关部门应细化校内安全事故有关的法律法规，明确学校和老师的责任；学校和老师应加强对学生的安全教育，指导孩子进行有益的课间活动，采取增加防护设施、派设巡查老师等安全措施；家长应充分理解、信任学校和老师，出现问题积极沟通，依法理性维权。

（原载于新华网 作者：徐壮 摘编：项锋、朱波）