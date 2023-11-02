把恢复和扩大消费摆在优先位置（评论员观察）

不断增强消费能力、改善消费条件，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，消费增长就会获得源源不断的新动力

10月23日，山东青岛一名消费者网购了一件羽绒服。这件产品产自江苏常熟工厂，前置于青岛一个仓库内，当天即送达。国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，这是2023年我国第1000亿件快件，比2022年达到千亿件提前了39天。快递业连着千家万户、连通线上线下，贯穿生产、分配、流通、消费等多环节，其年业务量连续第三年突破千亿件级别，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。

消费是观察经济运行状况的重要窗口。今年以来，假日经济不断升温，餐饮消费加速回暖，休闲旅游稳步复苏，人们感受到消费恢复的强劲动能。国家统计局发布的数据显示，今年前三季度，社会消费品零售总额同比增长6.8%，全国网上零售额同比增长11.6%，服务零售额同比增长18.9%。居民消费需求加快释放，消费新业态新热点持续涌现，表明我国消费市场呈现恢复增长态势，消费结构不断优化升级。

消费是最终需求，直接关系经济发展和民生改善。随着一系列促消费政策举措落地见效，各领域的消费增长汇成合力，助推经济回升向好。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点。随着居民消费信心逐步回升，消费拉动作用将进一步显现，市场活力也将不断增强。

需求牵引供给，供给创造需求。更好满足消费新需求，助推消费市场不断做大做强，一个重要着力点是优化产品结构、增加高品质供给。随着人们的品质生活要求提高、绿色环保理念增强，升级类和绿色商品成为新的消费增长点。比如前三季度我国新能源乘用车零售量同比增长33.8%。顺应新趋势，优化供给，提高供给体系适配性，以高质量供给催生更多新需求，实现高水平供需动态平衡，方能畅通国内大循环，最大限度发挥我国超大规模市场优势。

市场发力，政策给力，才能让消费市场持续“暖”起来。有效恢复和扩大消费，需要优化消费环境、提升消费能力。发放针对汽车、家电等实物商品的消费券，聚焦文旅市场重点领域关键环节加大执法检查力度，加快城乡消费基础设施建设……今年以来，各地区各部门多措并举，着力完善消费促进政策，激发出更大的消费活力。在就业形势总体改善、居民收入保持平稳增长的当下，不断增强消费能力、改善消费条件，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，消费增长就会获得源源不断的新动力。

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户的美好生活。当前，随着政策效应不断累积，积极因素逐步增多，消费需求正稳步回暖，消费拉动经济增长的基础性作用更加稳固。把握好发展的时与势，把恢复和扩大消费摆在优先位置，瞄准消费新需求，建立和完善扩大居民消费的长效机制，定能进一步释放消费潜力，助推我国经济持续回升向好、长期向好。

《 人民日报 》（ 2023年11月02日 05 版）