介绍推动卫生健康事业高质量发展有关情况（权威部门话开局）

11月1日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“推动卫生健康事业高质量发展 护佑人民健康”有关情况，并答记者问。

统筹推进公立医院改革与高质量发展

国家卫生健康委员会副主任雷海潮介绍，今年启动实施了为期三年的“改善就医感受提升患者体验”主题活动，覆盖各级医院和广大城乡基层医疗卫生机构，全链条、全覆盖、全程式改善医疗服务、就医感受。

围绕诊前、诊中、诊后全面推进6方面20项举措的落实。目前已有82.7%的二级以上公立医院开展预约诊疗服务，全国三级医院平均预约诊疗率达49.2%。提高医疗服务的可及性和均等化水平。设置13个不同类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心，开展125个国家区域医疗中心建设项目，在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设工作，在827个县开展县域医共体建设。

雷海潮说，今后将统筹推进公立医院的改革与高质量发展。进一步促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，构建功能互补、富有韧性的优质医疗服务体系。

中医药综合改革系统性、整体性、协同性加强

2021年12月，国家中医药管理局等部门批复上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川等7省（市）建设国家中医药综合改革示范区。

国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局局长余艳红说，一年多来，示范区建设已形成全面发力、多点突破、纵深推进的良好局面。统筹协调形成合力，中医药综合改革的系统性、整体性、协同性得到加强。

坚持问题导向和改革创新，重点领域和关键环节突破。上海着力把社区打造为中医药服务主阵地，社区卫生服务中心100%开设了中医科。浙江以“中医处方一件事”数字化改革为切入口，推动中医医院实现临床、科研、服务的系统性重塑和全过程监管。

“下一步，我们将聚焦中医药传承创新关键问题，发挥地方资源禀赋和特色优势，深化体制机制改革，促进中医中药协调发展，积极推广改革成果和经验。”余艳红说。

推进智慧化多点触发监测预警体系建设

国家卫生健康委员会副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜介绍，我国持续推进智慧化多点触发监测预警体系建设，不断提高重大疫情防控和应对处置能力。

在监测预警方面，提质、扩面、增效。提高信息报告质量。优化完善传染病网络直报系统，调整相关预警指标，及时发现异常信号并调查处置。印发传染病防控责任清单，开展疾控监督员制度试点，进一步压实传染病信息报告责任。推进传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，逐步实现二级以上医疗机构与疾控信息系统数据自动交换，变“被动监测”为“主动监测”。拓展监测渠道。建立完善发热门诊、哨点医院、病毒变异、城市污水等监测系统，探索开展急性呼吸道感染疾病多病原的监测试点，初步形成兼顾常态和应急、入境和本土、城市和农村、一般人群和重点人群的多渠道监测体系。强化部门协同。推进跨部门监测数据和信息共享，定期开展多部门联合会商。

在应急处置方面，建机制、强队伍、提能力。针对新发突发传染病和重点传染病，持续完善传染病疫情应急预案体系，加强应急演练，不断提升应急处置和流行病学调查能力。加快建设国家级传染病应急队伍，已组建20支国家突发急性传染病防控队，今年支持新建5支国家防控队，在全国所有市县建设基层传染病应急小分队。

王贺胜说：“我们将进一步完善监测机制，以国家级和省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台为支撑，形成多点触发、反应快速、权威高效的传染病监测预警体系。”

持续健全城乡基层医疗卫生服务体系

国家卫生健康委员会办公厅主任王斌说，近年来，我国持续健全城乡基层医疗卫生服务体系。

加强基层医疗卫生机构基础设施建设。开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，指导基层医疗卫生机构补短板、强弱项，加强能力建设。目前，全国已建成3800多所社区医院。

以农村和社区为重点，壮大医疗卫生人才队伍。针对群众需求加强全科、康复、护理等方面的人才引进，加强人员在岗培训，提升基层医务人员基本医疗服务能力和健康管理能力，组织城市医院和退休医师支援帮扶基层。推广“县管乡用、乡聘村用”政策，提升基层岗位吸引力，让更多优秀医务人员在基层留得住、用得上。实施“大学生乡村医生专项计划”，2023年招聘大学生乡村医生超过5000人，农村免费订单医学生有4800多人完成住院医生规范化培训，进入乡镇基层岗位工作。

稳步推进家庭医生签约服务高质量发展。做好老年人、残疾人等重点人群的家庭医生签约服务。截至今年6月底，重点人群签约覆盖率超过70%。

持续提升基本公共卫生服务均等化水平。基本公共卫生服务人均财政补助经费标准稳步提高，2023年达人均89元。

《 人民日报 》（ 2023年11月02日 03 版）