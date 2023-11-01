人民网北京11月1日电 （记者乔业琼）今天，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“推动卫生健康事业高质量发展 护佑人民健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，目前影响我国居民健康的重大传染病有哪些？在遏制重大传染病方面，我国取得了哪些成效？

国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜表示，现阶段影响我国居民健康的重大传染病主要有艾滋病、结核病、肝炎和寄生虫病等。

他说，目前，我国艾滋病经输血和血制品传播已经实现了基本阻断，母婴传播和注射吸毒传播得到了有效控制，抗病毒治疗覆盖比例已经达到90%以上，治疗成功比例也达到95%以上，艾滋病疫情整体处于低流行水平。全国结核病防治服务体系逐步强化，诊断新技术、新工具逐步推广应用，全国发病率稳步下降，结核病死亡率是2.1/10万，这个指标与发达国家处于同一水平。患者的成功治疗率也保持在90%以上。病毒性肝炎防治服务模式不断创新，血液安全和院感防控得到全面强化，新发感染者数量大幅减少，感染者总数不断下降，肝炎救治能力和水平得到显著提升，接受规范治疗的乙肝患者可以实现临床治愈，丙肝患者治愈率也高达95%以上，进一步阻断了病毒传播。部分重点寄生虫病实现了控制与消除的目标。现在全国452个血吸虫病流行县全部达到了传播阻断标准，其中四分之三的流行县已经达到了消除标准。我国已经实现消除疟疾目标，并且已经通过了世界卫生组织的认证，这在中国公共卫生史和全球消除疟疾史上具有重要的里程碑意义。

王贺胜表示，下一步，将坚持预防为主、防治结合，不断完善“党政主导、部门协作、动员社会、全民参与”的防治工作机制。医防融合、医防协同，夯实基层“多病同防”的工作网底，不断完善重大传染病防控体系建设。持续优化完善防控策略，创新防控技术手段，巩固和提升防控成效，进一步减少重大传染病对群众的健康威胁。