人民网北京11月1日电 （记者乔业琼）“监测预警和应急处置是传染病防控的关键，我们持续推进智慧化多点触发监测预警体系的建设，不断提高重大疫情防控和应对处置能力。”在11月1日国务院新闻办公室举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜介绍了我国开展传染病防控监测预警和应急处置工作情况。

他说，在监测预警方面，主要是在提质、扩面、增效上下功夫：

一是提高了信息报告质量。优化完善传染病网络直报系统，调整相关预警指标，及时发现异常信号并调查处置。印发传染病防控责任清单，开展疾控监督员制度试点，进一步压实传染病信息报告责任。推进传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，逐步实现二级以上医疗机构与疾控信息系统数据自动交换，变“被动监测”为“主动监测”。

二是拓展监测渠道。建立完善发热门诊、哨点医院、病毒变异、城市污水等监测系统，探索开展急性呼吸道感染疾病多病原的监测试点，初步形成兼顾常态和应急、入境和本土、城市和农村、一般人群和重点人群的多渠道监测体系。

三是强化部门协同。推进跨部门监测数据和信息共享，定期开展多部门联合会商，共同开展传染病疫情风险研判。

在应急处置方面，着力在建机制、强队伍、提能力上下功夫。针对新发突发传染病和重点传染病，持续完善传染病疫情应急预案体系，加强应急演练，不断提升应急处置和流行病学调查能力。加快建设国家级传染病应急队伍，已经组建了20支国家突发急性传染病防控队，今年中央财政加大投入支持力度，支持新建5支国家防控队，在全国所有市县建设基层传染病应急小分队。

王贺胜表示，将进一步加强部门联动、医防协同、多渠道互通，完善监测机制，以国家级和省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台为支撑，形成多点触发、反应快速、权威高效的传染病监测预警体系，持续提升国家传染病应急处置能力。