秋冬季来临 老年人呼吸道疾病如何预防？

随着秋冬季的来临，流感和肺炎等呼吸系统疾病进入了高发期，尤其是老年人深有感触。那么为什么一进入秋冬季节，老年人就容易患上呼吸道疾病呢？近日，记者采访了复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科主任宋元林。

宋元林主任表示，随着气温的降低导致流感逐渐高发，接触到流感的患者就有可能被传染而发病，从而患上呼吸道感染。此外，呼吸道感染与受凉也有关系，人体在受凉的情况下机体免疫力会出现下降，此时定植于呼吸道的病菌可能会繁殖发病。有时会导致上呼吸道感染，也有可能引起支气管炎甚至肺炎等相关疾病。

宋元林主任告诉记者：“这些常见的呼吸道病原微生物都易感，一些老年人他们本身呼吸道免疫力就差，再加上对这些病原体的敏感，我们就发现近期的一些病人，包括门诊病人、急诊病人，甚至是住院病人，出现了肺部感染和上呼吸道感染的一个现象”。

那么，老年人呼吸道疾病的预防措施有哪些呢？宋元林主任表示，除了适当锻炼提高免疫力外，还要积极注射流感疫苗以及注意居住环境的卫生整洁，一旦患上呼吸道疾病要积极药物干预，采取抗病毒治疗的方式遏制病毒的侵袭。

宋元林主任提醒广大老年朋友：“我们希望老年人有良好的生活习惯，包括戒烟，以及适当的户外活动，不能一直待在家里面不出门运动，另外家里的居住环境要保持相对干净、清洁。所以说这些措施全方位地对老年人呼吸系统的健康进行照护。包括药物、生活习惯、疫苗的接种等等”。