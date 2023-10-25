把户外运动打造成为全民健身的优势产业——五部门聚焦户外运动设施建设与服务提升

国家发展改革委等部门24日发布《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》，提出到2025年推动户外运动产业总规模达到3万亿元等目标。方案突出特点是什么？怎样加强户外运动场地设施建设？户外运动的产业优势在哪里？在国家发展改革委24日举行的新闻发布会上，有关部门对热点问题进行了解答。

去年11月，《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》出台。相较而言，此次发布的行动方案更加有可操作性。国家发展改革委社会发展司司长刘明表示，方案统筹推进户外运动设施建设、服务提升与产业协同发展，注重绿色背景、群众参与、创新发展、建设布局、产业协同、安全保障、要素支撑、组织实施等八方面，为户外运动高质量发展提供了精准高效的政策保障。

户外运动场地设施是发展户外运动产业的基础。据统计，截至2022年底，我国健身步道共计12.78万个，达31.42万公里，较2021年分别增长20.68%、19.29%。

体育总局体育经济司司长杨雪鸫表示，将从完善户外运动场地设施的空间布局、加强户外运动场地设施的资金支持、打造户外运动场地设施的示范工程三方面发力，鼓励各地因地制宜建设滑雪场、登山步道、运动船艇码头等各类户外运动场地设施，统筹利用多方资金渠道，持续加强项目储备，认定一批以户外运动赛事运营、消费场景为特色的国家体育产业示范单位、示范项目。

方案提出，把户外运动打造成为全民健身的优势产业。

国家发展改革委社会发展司副司长、一级巡视员彭福伟介绍，户外运动产业一头连着经济，一头连着民生。发展户外运动，能更好实施全民健身战略，既能打造人与自然和谐相处的城市新形态，也有利于发挥自然保护地等自然和生态资源的优势，能够有效对接扩大内需战略、乡村振兴战略，有效吸引资本和人才聚集，激发产业发展新动能，促进文体旅深度融合。

在用地保障方面，方案提出创新土地供应方式，从源头上解决人民群众回归自然、亲近自然的户外运动用地和空间问题。

自然资源部自然资源开发利用司二级巡视员黄清介绍，鼓励利用集体建设用地和荒山、荒沟、荒丘、荒滩土地等发展户外运动产业；完善长期租赁、租让结合、弹性年期出让等供地新方式。对符合划拨用地目录的用地可采用划拨方式供应，稳妥推进户外运动企业用地历史遗留问题处理工作的具体支持政策。

水利部河湖管理司二级巡视员刘江表示，水利部指导地方持续加大河湖空间开放共享力度，下一步，将依托幸福河湖建设，为人民群众打造更多更好的亲水空间、户外运动空间，指导各地做好涉水运动审批服务，推动涉水户外运动健康有序发展。

“国家公园、自然保护区以及森林公园、湿地公园等各类自然公园是户外运动产业绿色发展的最优质载体。”国家林草局保护地司二级巡视员陈鑫峰说，下一步将按照相关要求指导、支持具备相应条件的自然保护地，依法依规、因地制宜开展户外运动项目。