新技术能快速微创诊断癌症

美国圣母大学发明的突破性设备采用了一种创新的方法来“监听”细胞的对话。未来，这项技术将帮助改善癌症和其他疾病的诊断。相关论文发表在新一期《纳米》杂志上。

科学家早就知道，RNA在细胞内扮演信使的角色，翻译DNA信息来帮助细胞制造蛋白质。最近，科学家发现，某些类型的RNA存在于细胞壁之外。这些细胞外RNA（exRNA）都位于一个微小的载体“瓶子”内，它们就像“漂流瓶”一样，沿着体液流动，将信息传递给其他细胞。

对exRNA的新发现也提出了一个诱人的可能性：将exRNA用作“监听”细胞对话的一种方式。研究人员表示，这些exRNA是“信息的金矿”。它们可携带癌症、心脏病、艾滋病和其他危及生命的疾病的早期预警信号。使用exRNA诊断疾病不仅更有效，而且比现有方法更快、更便宜，因为在少量血液或其他体液样本中有足够的exRNA来表明许多疾病的存在。

新技术使用酸碱度（pH）和电荷的组合来分离exRNA载体。尽管exRNA载体在大小和重量上重叠，但每种类型的载体都有一个独特的“等电点”——一个分子表面不带电荷时的pH值。

据此开发的设备十分小巧，可一手掌握。设备中间流过的仿佛是一股水流。但这股水流有一些肉眼看不到的特殊之处，也就是存在pH梯度。左侧的水呈高酸性，pH值与一杯西柚汁的pH值大致相同。右侧的水呈强碱性，pH值类似于一瓶氨水。这种梯度来自由特殊设计的芯片驱动的双面薄膜，因此，该设备更便宜、更环保、运行更高效。

使用该方法，研究团队能够用不到1毫升的血浆、唾液或尿液产生非常纯的样本（高达97%的纯度）。与当前需要大约一天检测时间的方法相比，这个过程仅在短短半小时内就能对样本进行全面分类。

【总编辑圈点】

早发现，早诊断，早治疗，做到这几个“早”，即使不幸罹患癌症，也有很大几率可以重回正常生活。如何实现科学早筛？常见的方法是做影像学检查。近年来，检查血液中的某些标记物含量，也成为体检套餐中的常规项目。文中介绍的方法，检测的是细胞外RNA，这类RNA携带着某些疾病的早期预警信号。只要能识别出这些信号，就能实现对疾病的早期干预。不到一毫升的体液，短短半小时的分析，新的早筛方法给了治疗手段跑赢癌细胞的机会。