老年旅游有了更多新选择（消费万花筒）

“本以为来爬山会很累，没想到景区设置非常合理，让老年游客也能轻松游玩。”近日，在湖南莽山景区，来自湖北的老年游客李建华说。为了更好地服务老年游客，该景区以无障碍旅游为主题进行了改造升级，建设了悬空索道、森林观光垂直电梯、三级悬空游步道等，让老年游客也能轻松游览。自2020年8月底无障碍游览系统运营以来，已累计接待60岁以上老年人22.6万人次。

老年旅游是指为适应或满足老年人旅游需求、由相应主体提供的更加便捷贴心或更好促进保障老年人旅游的特色设施、服务、技术等。当前我国各类旅游景区和度假区加强适老化建设和改造，积极开发老年特色旅游产品，老年旅游选择更多、体验更优。老年观光旅游、老年乡村旅游、老年文化旅游……在需求带动下，老年旅游新场景、新业态不断涌现。

金秋时节，在浙江省衢州市龙游县，以当代艺术为主题的“龙游水脉艺术节”吸引了不少老年游客。在一个名为《涟漪》的作品中，创作者巧妙运用了浙西古民居的天井结构，在传统建筑的天井排水池内，用日常生活中盛水的塑料制品环环相套，模拟出雨水落池的涟漪。

水脉艺术节核心场域之一设在龙游县的大南门历史街区。当地除举办艺术节外，还开展了丰富多彩的文旅活动，如美食市集、文创市集、艺术装置打卡等，为游客提供了精彩纷呈的精神文化大餐。竹编匠人制作的竹制品、浙香面条、龙游手剥笋、再生方莲子、雷老弟米酒等各类农特产品，吸引了众多游客前来观赏、购买。

“这次来不仅看了风景，还欣赏了艺术和民俗，旅游中感受到了浓浓的文化味。”一位来自福建的老年游客说。

中国老龄产业协会常务理事、副秘书长何力表示，老年旅游是一片“蓝海”，是我国旅游市场的重要组成部分，未来老年旅游有望成为旅游经济发展的新增长点。促进老年旅游产业扩大升级，能够有效增加社会福祉、提升老年生活质量。

《“十四五”旅游业发展规划》提出，“完善旅游公共服务设施”“加强老年人、残疾人等便利化旅游设施建设和改造”。为促进老年旅游发展，更好满足老年人多层次多样化旅游需求，文化和旅游部等部门共同开展老年旅游典型案例推荐遴选工作。

文化和旅游部资源开发司相关负责人表示，将聚焦老年旅游消费新趋势，指导更多景区进行适老化改造、推出适老助老特色功能，提供更加丰富的老年旅游特色服务，帮助广大老年人更好地适应并融入智慧社会，共享旅游发展成果、安享幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2023年10月25日 19 版）