推动家政服务提质扩容（消费视窗·完善社区服务 提升生活品质）

照护小孩、家庭保洁、饭菜烹饪……作为社区服务的基本保障类业态之一，我国家政服务消费需求不断增长，呈现品质化升级趋势。在需求带动下，家政服务业快速发展，从业人员服务能力和水平持续提升。去年底出台的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，“推动家政服务提质扩容。促进家政服务业专业化、规模化、网络化、规范化发展，完善家政服务标准体系，发展员工制家政企业。”家政服务业发展有哪些新特点新趋势？未来如何进一步增加优质服务供给，让消费者更加暖心放心？记者进行了采访。

信用实时可查，促进供需有效对接

“前两天面试了一名家政人员，用‘家政信用查’小程序查询后，放心聘用了。”北京市朝阳区居民李莉的父母年迈，需要请一名家政人员照顾老人。以前，她对家政人员的了解主要来自家政公司的介绍，如今，“家政信用查”小程序让她多了一个第三方信息参考。

近日，由商务部牵头建立的“家政信用查”小程序全新上线，支持家政企业为家政服务员建立信用记录、开展职业背景信息验证核查，为消费者免费提供家政企业和家政服务员信用信息查询服务。

全新上线的“家政信用查”小程序不需要下载安装，消费者只需用手机扫码或者在支付宝、微信等互联网平台搜索“家政信用查”，即可打开相关界面。相比以往的版本，新版本的功能更完善、数据更全面。家政服务员可通过小程序查询本人已获得的国家职业技能等级证书信息，并纳入个人信用记录向消费者展示，让客户更加踏实放心。

家政服务业是以家庭为服务对象，由专业人员提供对孕产妇、婴幼儿、老人、病人、残疾人等的照护以及保洁、烹饪等有偿服务，满足家庭生活照料需求的服务行业。近年来，我国家政服务业持续快速发展，但和不断升级的消费需求相比，仍存在有效供给不足等问题。

“规范市场秩序是促进家政服务业高质量发展、更好满足消费需求的关键。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行认为，作为健全家政服务领域信用体系的重要举措，“家政信用查”有助于提升家政服务质量，实现消费者、家政服务员和家政服务企业的多赢。

上海某家政公司负责人郭佳说，家政服务人员的流动性较大，有时一名家政服务人员可能同时在多个公司应聘。对于公司来说，“家政信用查”可以帮助公司更加全面了解家政服务人员的情况，以更好地匹配合适的工作。

“家政信用查”小程序是全国家政服务信用信息平台的重要组成部分。截至目前，平台已归集1.9万家家政企业、1500余万条家政服务员信用信息。“家政信用查”上线后，已在全国多地家政行业开始应用。在安徽马鞍山某家政公司，每一名入职的家政服务员都要在“家政信用查服务员端”完成个人身份认证，建立并展示个人信用记录，实现“持证上门”。

新业态新模式兴起，家政服务质量不断提升

“以前找保洁要跑门店，现在打开手机就有很多选择。”湖南长沙岳麓区居民孙悦说，家里老人和孩子需要照顾，平时没有时间打扫卫生，每周要预约两次保洁服务。以往，她都要到社区家政公司预订，现在通过家政服务企业的手机程序就能轻松预约，还可以查看服务人员的履历、评价等信息。

随着互联网、大数据等新技术在家政服务领域加速应用，数字化成为推动家政服务提质扩容的重要举措。越来越多家政企业通过数字化方式为消费者提供服务。

“数字化给家政服务业带来了很多改变。”家庭服务平台“天鹅到家”负责人陈小华说，从效率角度看，家政服务各个环节全面数字化、标准化和流程化，服务人员的调度、各种数据的传递会更快，让互联网家政服务的效率更高。从体验角度看，消费者通过手机就能随时随地挑选服务，家政人员找工作在线上就可以投递简历，体验更优。从安全角度看，数字化也更好地保障了各方权益。比如，家政服务保险的生效时间跟订单的开始和结束时间自动对标，避免了脱漏保现象。服务人员体检报告自动上传，更好保障了真实性。

随着消费需求日趋个性化、多样化，家政服务模式也更加多元，新业态新模式兴起，家政服务的场景越来越丰富。从保洁、保姆、月嫂、育儿嫂、小时工发展为上门代厨、上门护理、收纳整理、搬家等，服务内容包罗万象。

国家发展改革委、商务部等11部门印发的《关于推动家政进社区的指导意见》提出，“着力建设家政社区服务网点”“增强社区为民、便民功能，扩大居民身边的优质家政服务供给”。

“消费者的需求越来越高，我们的专业技能也要随之提升。”在北京从事家政服务工作10多年的育儿嫂张莉说。在“家政信用查”小程序中，增设了技能培训模块功能，免费提供母婴护理、育婴启蒙、养老照护、营养配餐等方面800多课时的视频培训课程，家政服务员考核合格后，可以获得培训证书，并纳入信用信息记录。

商务部相关负责人介绍，将开展家政服务员技能升级行动，整合线上线下培训资源，为家政服务员提供免费线上培训，并将培训时长和考核记录纳入家政服务员信用档案；积极配合相关部门，针对性加强家政专业建设，为行业培养和储备更多人才，助力行业服务质量不断提升。

用好互联网平台，推动行业提质扩容

在不少城市尤其是一线城市，家政服务员短缺是行业发展面临的现实难题。从目前情况看，在家政服务的各个领域，都存在不同程度的家政服务人员缺口，一定程度上影响了消费者使用家政服务的体验。

商务部近日发布关于开展家政服务招聘季活动的通知，于今年四季度组织地方商务主管部门依托抖音、快手、支付宝等互联网平台开展“家政服务招聘季”线上直播招聘活动。

“举办这次活动的主要目的，就是进一步推动家政服务业发展，更好发挥家政服务促消费、惠民生、稳就业作用，依托互联网平台，联合行业协会、家政企业，发挥直播招聘优势，支持开展专场直播招聘，送岗位到人，送培训到人，搭建新的供需对接渠道，提高供需对接效率。”商务部相关负责人说。

活动中，地方商务主管部门组织经营规范、信誉良好的家政企业，针对家政服务求职者特点，与直播达人或地方媒体等合作，利用多个互联网平台招聘渠道，举办专场推介活动，在直播间解读地方家政服务支持政策，推介家政服务信用信息平台，介绍家政服务岗位需求，展示家政服务员良好就业前景，提升从业人员的职业认同感。

张继行说，我国家政行业从业人员超过3000万，推动家政服务业健康发展，对促进就业、增加农民收入、保障民生具有重要作用。家政服务未来市场前景广阔，仍有很大的潜力。

商务部等16部门印发的《2023年家政兴农行动工作方案》提出，“发挥家政劳务输出基地作用，加强中心城市家政企业与中西部市县对接，进一步畅通家政服务供需对接渠道”“充分发挥家政服务信用信息平台作用，支持家政企业等主体在全国和地方家政服务信用信息平台上免费发布岗位供求信息”等，通过开展供需对接活动等方式拓宽家政服务就业渠道，促进家政服务供需更好对接。

商务部相关负责人表示，下一步将会同相关部门持续抓好已出台政策的落实，积极推动家政服务业提质扩容，促进家政服务业高质量发展，提振家政服务消费，更好满足人民群众美好生活服务需要。

《 人民日报 》（ 2023年10月25日 19 版）