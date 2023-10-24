3部门印发传染病防控责任清单 这些情况要求2小时内进行网络直报

人民网北京10月24日电 （记者乔业琼）为进一步强化医疗机构公共卫生职责，推动医疗机构落实传染病预防控制责任，国家疾控局会同国家卫生健康委、国家中医药局研究制定了《医疗机构传染病防控责任清单》（以下简称《责任清单》）。

《责任清单》要求，医疗机构发现甲类和需按照甲类管理的乙类传染病患者、病原携带者、疑似患者和突发原因不明传染病、新发传染病以及其他传染病暴发、流行时，应当于2小时内进行网络直报；发现乙类传染病患者、疑似患者以及国务院疾病预防控制部门规定需要报告的乙类传染病病原携带者时，应当于24小时内进行网络直报；发现丙类传染病患者时，应当于24小时内进行网络直报。

根据《责任清单》，医疗机构发现甲类传染病、需按照甲类传染病管理的乙类传染病和突发原因不明的传染病时，应当对传染病患者、疑似患者、病原携带者进行流行病史采集并依法采取相应的隔离治疗和医学观察措施，对陪同人员和其他密切接触者予以医学观察和其他必要的预防措施。医疗机构发现突发原因不明的传染病时应当依法及时报告，并配合疾病预防控制部门建立会商、研判和实验室检测联动协同机制。

诊治结核病、病毒性肝炎、艾滋病、鼠疫、霍乱、血吸虫病等重点传染病及地方性、季节性重点传染病的医疗机构应当建立治疗与防控管理体系，提供筛查检测咨询服务，对检测发现的感染者进行告知，做好感染者的接诊、转诊和相关处置工作。