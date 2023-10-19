如何推动公立医院改革与高质量发展？国家卫健委解答

人民网北京10月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍公立医院改革与高质量发展有关情况，并回答记者提问。

“为了推动公立医院改革与高质量发展，我们采取点面结合的方式在统筹推进。”会上，国家卫生健康委体改司副司长薛海宁表示，从国家层面，联合有关部门印发了在医疗服务价格改革、医保支付改革、薪酬制度改革、医务人员职称制度改革等方面的政策文件，同时实施推进了一系列高质量发展行动，引领公立医院高质量发展的方向。

“在省级层面，推动11个综合医改试点省，以省域为单位，率先探索各级各类公立医院高质量发展的路径和模式，同时11个省之外的其他省份也都印发了文件，在积极的推动。在地市级层面，会同财政部分两批确定了30个城市实施公立医院改革与高质量发展示范项目。在医院层面选择了14家大型高水平公立医院开展高质量发展试点。”薛海宁说。

薛海宁表示，公立医院改革与高质量发展示范项目是现阶段深化以公益性为导向的公立医院改革，推进公立医院高质量发展取得新突破、探索新经验的重要抓手之一。

她说，总的来看，30个城市都进一步加强了对医改工作的组织领导，围绕着示范项目的目标任务在积极深化改革，加大力度探索创新，形成了一些好的做法。具体如下：

一是加快构建有序的就医诊疗新格局。示范城市积极推动区域医疗资源合理布局，引导各级各类公立医院落实功能定位，让人民群众就医更加公平可及。特别是第一批示范城市，因为已经实施了将近两年时间，2022年县域内的住院量占比平均由72.9%提高到76.1%，参与同级检查检验结果互认的公立医院占比也由平均83.3%提升到92.3%。以地市为例，比如河南省周口市整合优化市域内医疗卫生资源，组建紧密型医联体和县域医共体，积极探索医保基金打包支付、结余留用、合理超支分担机制，激励医疗机构以健康为导向的服务方式转变，引导群众合理就医，控制费用的不合理增长。

二是提升医疗服务质量水平。第一批示范城市2022年三级公立医院的CMI指数平均值由0.97提升到1.02，出院患者四级手术占比平均由14.8%提升到18.7%，可以看出地市的医疗机构诊治疑难重症能力得到进一步提升。比如山东省青岛市加快完善医疗学科专业化布局，提升急诊急救妇产儿科等专科能力，推动关键领域技术创新，补足城市医疗服务短板，让人民群众享受到更加优质的医疗服务。

三是完善公益性导向的公立医院运行新机制。各示范城市都进一步加大了财政的补助力度，有序开展医疗服务价格评估和动态调整。同时积极推动医保支付方式改革，医务人员薪酬制度改革，通过改革，公立医院运行机制更加优化，公益性导向进一步强化。比如福建省三明市强化“三医”协同，持续挤压药品耗材的虚高价值，11次动态调整医疗服务价格，公立医院的收支结果得到进一步优化。同时实施薪酬制度改革，探索年薪制，不断提高医务人员收入水平，这些都是好的做法。