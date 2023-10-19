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国家统计局：三季度住宿和餐饮业GDP同比增长12.7%

2023年10月19日10:12 来源：中国新闻网

　　中新网10月19日电 国家统计局19日公布2023年三季度国内生产总值初步核算结果显示，三季度住宿和餐饮业GDP同比增长12.7%。

　　根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法，经初步核算，我国2023年三季度 GDP核算结果如下。

　　图自国家统计局网站

(责编：乔业琼、杨迪)




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