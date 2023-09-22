“秒睡”可能也是病 这5个信号需警惕

9月22日是世界发作性睡病日。很多人羡慕“秒睡”，但有这样一群人，睡意说来就来，前一秒还清醒，下一秒就瞌睡，开车时突然睡着，或者走路时突然摔倒等，给自己和他人带来安全隐患。为何会出现这种情况？在本期《1分钟养生课》上，湖南省人民医院神经内科主任赵志鸿表示，这些人可能患上了发作性睡病。

“发作性睡病是一种由下丘脑中产生下丘脑分泌素的神经元缺失引起的，属于严重的慢性睡眠-觉醒状态不稳定的神经紊乱。”赵志鸿说。

日常生活中，发作性睡病有哪些表现？赵志鸿举例，该病主要特征是白天不可抗拒的睡意和突然入睡，患者白天容易过度思睡、可能发生猝倒，夜间睡瘫、入睡或觉醒前幻觉、夜间睡眠不安等。

赵志鸿表示，发作性睡病可始发在幼儿、青少年阶段，病程贯穿求学和个性发展关键时期，可能会导致患者失去记忆、注意力不集中、学习能力下降、行动迟缓，甚至出现精神和情感障碍，从而严重影响患者的学习、生活和社会功能，给个人及家庭带来沉重负担。

结合多年门诊经验，赵志鸿表示，发作性睡病发病的高峰一般在8-12岁，因缺乏认知和误解，从发作性嗜睡症状发作到确诊平均需经历8-15年时间，大部分患者未被诊断或被误诊为癫痫、抑郁症、精神分裂症等。

那么，有哪些情况提示可能是发作性睡病？赵志鸿表示，一是白天难以遏制的困倦或睡眠反复发作，是最主要的临床表现，一些患者可能在行走、吃饭、说话时突然睡眠发作，或呈现出一些无意识的行为或动作；二是猝倒发作，表现为突然无意识的全身乏力跌倒，也可表现为眼睑下垂、头肩下垂、吐舌、言语不能，情绪刺激或大笑时明显；三是入睡前幻觉，梦境样体验、“灵魂出窍”感；四是出现睡眠瘫痪“鬼压床”感，睡眠中出现意识清醒但无法自主活动或讲话；五是夜间睡眠不安，反复觉醒，有些患者可出现下肢不自主运动。

“如果出现上述这些情况，需引起警惕，必要时到医院进行检查，请专业的医生进行诊断和管理。”赵志鸿说。

对于已经确诊的发作性睡病患者，赵志鸿建议，白天可以有计划地安排小睡尤其是午睡，夜间要保持规律充足的眠睡。对于儿童青少年患者，家长、老师应表示理解，鼓励其采取积极健康的生活态度，不宜加重学业负担。对于成年患者，应避免驾驶、高空及水下作业，若出现抑郁自卑等心理症状，应及时给予有效的心理干预。（记者乔业琼、实习生胡海月）

湖南省人民医院吴靖、李春花对本文亦有贡献