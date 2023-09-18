中国新式茶饮引发消费热潮

在重庆市巫溪县通城镇龙池村的一家奶茶店，顾客购买饮品。

新华社记者 黄 伟摄

据路透社报道，贵州茅台与瑞幸咖啡近期联名推出“酱香拿铁”。这款饮品吸引了众多年轻消费者，门店前排起了长龙，相关话题也迅速登上中国社交媒体热榜。德国《南德意志报》网站也关注到，各类茶饮在中国年轻消费者中越来越受欢迎。不少热门茶饮品牌的跨界联名引发了轰动。

“新式茶饮深受中国Z世代欢迎，相关热门品牌也受到全球投资者关注。”英国《经济学人》周刊网站报道称，新式茶饮正在成为中国新的消费风向标。

当前，新式茶饮正在引发消费热潮。相比传统饮品，这类饮品在产品理念、生产制作、品牌推广与市场营销等多方面都进行了改良和创新，更加贴近当下年轻人的审美趣味和消费诉求，带动了消费风潮。

近年来，中国新式茶饮市场快速兴起。中国连锁经营协会统计显示，中国新式茶饮市场规模从2017年的422亿元（人民币，下同）增长至2022年的约1040亿元，2022年，新式茶饮门店总数约为48.6万家。艾媒咨询公司的预测数据显示，2023年底，中国新式茶饮市场规模将达3333.8亿元，2025年有望达到3749.3亿元。

新式茶饮消费火热，折射出中国消费者更高的购买力和对更高品质生活的需求。据中国国家统计局数据，今年上半年，中国居民人均可支配收入为19672元，比上年同期名义增长6.5%；中国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%。中国社会经济发展和国民收入水平稳步提升，为新式茶饮的发展提供了良好的消费基础。

新式茶饮走红，也反映了新的消费文化正在形成。当前，年轻人逐渐成为中国消费市场的重要力量，他们的购买力和购买习惯影响着市场变化趋势。年轻消费者更愿意为个性化和差异化消费买单，催生了多种新业态，产生了多样的消费场景和新商机。在此背景下，新式茶饮消费逐渐成为年轻人社交、工作、休闲的重要部分。

值得关注的是，新式茶饮已走出国门。2010年，“快乐柠檬”茶饮公司在菲律宾马尼拉开设了第一家海外门店。此后，许多中国新式茶饮品牌纷纷“出海”。不少热门品牌在东南亚、日韩等市场受到广泛欢迎，取得了不俗的市场表现。如今，越来越多茶饮品牌开始关注国际市场，寻求海外市场增量。

饮料市场属于完全竞争市场，赛道拥挤、竞争激烈。未来，中国新式茶饮要想持续激发消费热度，可在两个方向重点发力：一是规范市场秩序，避免无序竞争。新式茶饮品牌在争取扩大市场份额的同时，需遵守市场规范，维护良好的市场环境，促进行业良性发展。二是持续提高创新能力，不断挖掘新式茶饮蕴含的潜力，积极回应消费者的需求和期待。

（罗婉沁采访整理）