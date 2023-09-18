金秋好时光。又到了吃蟹的季节。

有海的地方一般就会有蟹，然而蟹跟蟹不一样。在山东青岛，有一种梭子蟹用味美肉鲜来形容，一点儿不为过，那就是会场蟹。

一抹初升的霞光映在脸上，迎着徐徐吹来的海风，我们驱车从市里向20里外的崂山区王哥庄街道会场社区驶去。那里，有绵延平阔的海滩，海产品丰富，其中梭子蟹名气最大。

我们到达的时候，码头上已聚集了不少人。有的人聚在一起谈论着今年的收成和价格，还有的人不时地在沙滩上走来走去，似乎想平静焦急的心情。海风沿着水面吹来，淡淡的咸味弥漫在空气中，岸边的海水不时地拍打着沙滩，泛起一层层白色水沫。人们的眼睛始终盯着海面。远处，几艘渔船影影绰绰，上下起伏。听当地的朋友说，昨晚刮了一夜大风，凌晨风一停，渔民们就出发了，也不知今天收获如何。

正说着，两艘渔船从海面上缓缓驶来，越来越近，终于靠在了岸边。人们一下子围了上去。渔民们穿着防水服，一边喊着“小心别让蟹子夹着”，一边把大筐吃力地搬到船边。“这些我全要了！”“多少钱一斤，能给20斤吗？”嘈杂的喊声顿时响起。

渔民们倒是沉着淡定，他们四下张望着，看到熟悉的面孔马上打招呼，然后把蟹递过去。接过蟹的人一脸笑容，话也不多说，将蟹搬上车就走……很快渔船就见了底。一些人的脸上挂着失望的表情，好在又有几艘渔船陆续靠岸，人们又蜂拥而上。

当地的朋友领我们找到前面靠岸的渔船，渔民见到朋友马上说：“给你们单独留出来了。今天收获一般，大风刮得蟹子都没太上网。”说着，从渔网底下拖出一个大桶，里面是鲜活的蟹。原来，朋友已提前与渔民联系敲定好，否则看今天的架势，我们很难有这样的口福。

说起来，会场的梭子蟹之所以味美肉鲜，与其生长环境密切相关。会场这片地方一面靠山，三面环海，海水盐度高而且变化不大，海水的温度比起南方来要低得多，加上海底是砂质，因此成了梭子蟹得天独厚的繁殖栖息地。平时，这里的蟹游弋在两米以下的海域里，自然生长。成熟后的蟹比一般梭子蟹的个头大一些，一只一斤多重也不足为奇；蟹的蟹钳、蟹足也很特别，又壮又长，一只一斤左右的蟹两侧的蟹足展开后，宽度竟能达到近半米。至于蟹的肉质，用当地渔民的话说，很“紧凑”“实落”，既鲜又嫩。

上世纪80年代以前，会场的蟹还没太大名气，那时候出海捕捞几乎很少空手而归。后来，随着蟹的名气不断提升，过度捕捞的问题也随之而来，一段时间，蟹大幅度减产。靠海不能“吃海”，损失最大的是渔民。好在政府相关部门及时出手，划定了“繁殖保护区”，制定了“渔业资源增值放流方案”，还扩大了海洋牧场建设规模。从2005年起，青岛市和崂山区专门购买优质水产苗种，投放到会场湾和崂山湾，以丰富周围海域的海产品。2012年，区里在王哥庄200顷水域内开始建设人工鱼礁区。陈旧不能使用的渔船，被拆解沉入海底充当“礁石”；一些混凝土块被坠入特定海域，变成人工“鱼礁”。渔业专家还在周围海域移植了大量海藻，给苗种提供了充足的食物链。实践证明，这些措施对恢复渔业资源、扩大渔业产量、增加渔民收入，起到了显著作用。这些年，会场每年都有近百吨蟹供应市场，更多人享受到了来自海洋的美味。

每年从9月初到10月中旬，前后大约40天，只要海况允许，会场的渔民们可以天天出海。多的时候每次能捕捞到200斤左右蟹，少的也有几十斤。这些年，会场的蟹一斤可以卖到100多元，赶上行情好的时候，一斤200多元也供不应求。人们都说，会场的渔民赚得盆满钵满，话虽有些夸张，但蟹给渔民们确实带来了可观的收益。一个收获季，勤劳能干的渔民入账20万元不在话下。

捕蟹是个辛苦活儿，也是个技术活儿。每天天不亮，渔民们就要带上工具，驾着渔船向大海深处驶去。吹来的秋风冷飕飕的，有时直令人打颤。风平浪静还好，若是涌浪湍急，人在船上会很难受。然而，这一切都挡不住渔民们出海的决心。为了让日子过得更好，渔民们会乘风破浪勇往直前，丰收的希望就在眼前。

会场的蟹捕捞办法不同于一般蟹。捕捞时，渔民不用“拖网”，用的是“定置网”。定置网高1米左右，张开就像一个排球网，嵌在海底。网上面是“小蟹子”的活动区域，而底层是“大蟹子”的世界。蟹顺着潮水而行，不留心就会撞到网上。定置网因为不流动，对蟹不会形成伤害，这就最大程度保证了蟹的品相完整。从网上往下摘蟹也大有学问。要抓住后腿部位，免得手被蟹钳夹住，然后把网扣从蟹身上绕下来。有些蟹被网缠得太紧，要用剪刀把网线剪断，然后取下。网虽被剪破，也不可惜，一只蟹足够买几张网片。

“红岛的蛤蜊，会场的蟹，吃了蛤蜊更想蟹，吃了蟹子没白来。”这句流传于青岛人当中的顺口溜，现在吸引着来自四面八方的游客来青岛品尝海味。

秋日与朋友来到会场码头，满眼沸腾与热闹。仔细听，那声声叫嚷中，还回荡着渔民们欢快、喜悦的笑声。

《 人民日报 》（ 2023年09月18日 20 版）