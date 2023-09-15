国家卫生健康委：鼓励医疗机构和医务人员开展健康促进和健康教育工作

人民网北京9月15日电 （闫妍、陈子源）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推进医院健康促进服务百姓健康有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，为了更好推动医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变，更好维护人民群众健康，更好建设健康中国，国家卫生健康委做了大量探索和实践，鼓励医疗机构和医务人员开展健康促进和健康教育工作。

米锋介绍，国家卫生健康委建成了国家科普专家库，出台了管理办法。专家们发挥专业优势，通过参加新闻发布会、接受媒体采访、创作科普作品、参加“健康大家谈”直播活动等，做了大量科普工作。下一步将对专家库进行动态调整，持续充实力量，优化结构。

推动建设完善健康科普资源库。目前，许多省份已经建成省级资源库，在制定入库标准、规范审核流程、提升资源利用效率等方面，探索出不少做法，大大提升了群众获得权威科普信息的便捷性。

米锋说，国家卫生健康委会同九部门出台了《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》，明确提出“支持并鼓励医疗卫生行业与相关从业人员创作和发布更多更优质的健康科普作品”。

同时，国家卫生健康委会同相关部门举办“健康知识普及行动—新时代健康科普作品征集大赛”，为医疗卫生机构和医务人员搭建健康科普创作平台。目前大赛已经连续举办六年，遴选出大批优秀作品，丰富优质健康科普服务供给。组织“中国好医生、中国好护士”月度人物、“最美医生”等组成志愿服务队，深入农村基层开展义诊巡诊健康宣讲。多年来，在新疆和田、四川凉山、贵州遵义、江西瑞金、山东临沂、陕西延安、江西井冈山等地都留下了志愿服务队的足迹。

米锋还表示，国家卫生健康委大力开展健康促进医院建设，发布试行版建设规范，开展优秀案例征集活动等。各地各级医院积极参与，从建设健康环境、优化健康服务、强化健康教育、倡导健康文化以及完善激励机制等方面探索创新，将健康促进理念、政策融入到医院建设管理和服务全过程，形成了具有地方特色的健康促进医院建设经验。