科技日报北京9月19日电 （记者刘霞）德国和加拿大科学家参阅了1500多篇科学论文，对成人和儿童细胞数量进行了重新评估。结果发现，成年男性体内平均有36万亿个细胞；而成年女性平均有28万亿个细胞。而且，人体内小细胞（如血细胞）的质量与肌肉细胞等大细胞的质量大致相同。相关论文刊发于18日出版的《美国科学院院刊》。

为计算人体内细胞的数量，德国马克斯普朗克研究所科学家通过分析1500多篇科学论文，确定了人体中有多少细胞类型、每个组织中有多少种细胞，以及每种细胞的平均大小和质量等因素。他们在60种不同的组织中发现了400多种已知的细胞类型。

国际辐射防护委员会整理了一名70公斤成年男性、一名60公斤成年女性和一名32公斤儿童体内每个组织的质量，研究团队利用该委员会的数据估计了每种体型包含多少细胞。

研究结果表明，一名成年女性有28万亿个细胞；儿童有17万亿个细胞；成年男性有36万亿个细胞。研究还发现，无论是非常小的细胞、非常大的细胞还是大小介于两者之间的细胞的质量大致相同。

研究人员指出，从纯科学角度来看，对人体细胞多样性进行某种量化很有趣。人类都是从一个受精细胞开始，经历连续无数轮的细胞分裂，最终形成一个含有X个细胞的成年生物体。X现在终于有了具体数值。