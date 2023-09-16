本土病例3个月破千，猴痘该如何“管理”？

9月15日，国家卫生健康委发布公告称，根据《中华人民共和国传染病防治法》相关规定，自2023年9月20日起将猴痘纳入乙类传染病进行管理，采取乙类传染病的预防、控制措施。

今年6月以来，国内本土猴痘确诊病例数骤增。根据中国疾控中心公布的数据，6月中国内地新增报告106例猴痘确诊病例，7月新增报告491例，8月新增报告501例。3个月内，本土猴痘病例累计已经超过千例。

国家卫健委解读称，考虑到猴痘疫情将在我国一定时期内持续存在，为进一步科学规范开展猴痘疫情防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，决定将猴痘纳入乙类传染病管理。

猴痘传播途径有哪些？

2022年9月，我国报告首例猴痘输入病例，2023年6月开始出现本土猴痘疫情，目前全国20多个省份先后报告猴痘病例，引发新增本土续发疫情和隐匿传播。

国家卫健委在解读中称，多国疫情显示，猴痘已发生人际传播，并广泛传播到非洲以外的国家和地区，病死率约为0.1%。

根据国家疾控局、国家卫健委7月印发的《猴痘防控方案》，所有人群对猴痘病毒普遍易感。接种过天花疫苗对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。

上述方案称，猴痘病毒主要经黏膜和破损皮肤侵入人体，主要通过直接接触病例的病变皮肤或黏膜传播，亦可通过接触被病毒污染的物品、长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫传播，接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液及其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤感染传播。

大规模传播风险大吗？

突增的猴痘病例引发了是否会在国内更广泛传播的担忧。国家感染性疾病临床医学研究中心主任、深圳市第三人民医院院长卢洪洲此前在接受中新网采访时表示，就目前猴痘患者相关的人人传播情况，不认为有大规模在普通人群传播的事实依据和风险。

他表示，避免与猴痘患者接触是有效的预防措施，养成良好的生活习惯也是较好的预防措施：比如不与他人共用毛巾衣物，减少日常与他人直接皮肤接触等。“猴痘的高危人群目前仍然还是男男同性行为者，当出现发热、皮疹时，应警惕感染猴痘的可能。”

国家疾控局7月发布的《猴痘防控方案》解读问答中称，现阶段猴痘的主要传播途径是在男男性行为人群中经性接触传播，男男性行为人群是感染猴痘的重点人群。目前一般人群感染猴痘病毒的风险较小，但需了解猴痘基本知识，做好健康防护。

纳入乙类传染病如何管理？

根据《中华人民共和国传染病防治法》(简称“传染病防治法”)规定，中国目前的法定报告传染病分为甲、乙、丙3类。此前，猴痘并不属于国内的甲类、乙类、丙类传染病。

中新网注意到，新型冠状病毒感染、传染性非典型肺炎、肺结核、登革热、狂犬病、麻疹、艾滋病等均为乙类传染病。

传染病防治法规定，疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。

同时，疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作，及时对疫情报告进行核实、分析。

根据规定，医疗机构发现乙类或者丙类传染病病人，应当根据病情采取必要的治疗和控制传播措施。医疗机构对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物，必须依照法律、法规的规定实施消毒和无害化处置。(邵萌)