秋分养生四字诀 “保、补、调、按”迎寒冬

北京时间9月23日将迎来秋分节气，意味着收获满满、瓜果飘香的金秋季节来临。民间惯以立秋作为秋季的开始，到霜降为止，共90天，秋分恰好居中平分秋季。汉代董仲舒《春秋繁露》云：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”俗谚说“白露秋分夜，一夜冷一夜”，此后，白天逐渐变短，黑夜越来越长，昼夜温差加大，平均气温也逐渐降低。面对秋分节气，我们该怎样应对季节变换？如何调养身体，迎接冬天的到来？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》为您带来秋分节气养护知识。

“保”：注意保暖 预防胃肠道与心血管疾病

随着气温的不断下降，敏感的肠胃易受到冷空气侵犯，导致气血运行不畅，引发胃肠道疾病，出现反酸、腹胀、腹泻、腹痛等症状，学龄人群还容易出现传染性的秋季腹泻。慢性腹泻、溃疡病人受寒冷刺激后，可能会引发更严重的并发症。因此，我们应做好腹部及足部的保暖措施，可以通过穿马甲、搓腹部等方法来避免腰腹部受寒，避免腹痛、腹泻等症状的发生。日常用热水泡脚，按摩脚掌刺激气血运行，也利于改善足部冰冷的情况。

气温下降会引起血管收缩，气血凝滞，导致心脉失养，引起血压波动及缺血性心血管疾病发生。秋分后，心脑血管疾病患者要特别注意保暖，尤其是老年患者。

“补”：注意进补有度 健脾利湿迎寒冬

秋分进补应以清补为主，荤素搭配、均衡营养，可适量进食具有健脾利湿作用的食物，如：山药、薏苡仁、扁豆、赤小豆、木瓜、莲子、芡实等，为寒冷冬季的来临提前做好准备。

进补要有度，有些人群尤其需要注意，如肥胖、代谢综合征、2型糖尿病等患者，如果盲目进补，可能会加重原发病。脾胃功能相对较弱的小孩、老人也要注意，不要为了一味进补而饮食过量，导致损伤脾胃功能。

“调”：注意调节情志 预防抑郁症发生

秋分开始阳光照射少，人体的生物钟不适应日照时间的变化，导致生理节律紊乱和内分泌失调，容易出现情绪与精神状态的不稳定。而低落的情绪也成了抑郁症发病的“温床”。

防止抑郁症发生，最关键的是培养乐观情绪，保持心态平和，多用乐观积极的心态对待身边的人和事。可以约上三五好友或亲人外出游玩，登高远眺，这可以让人心旷神怡，缓解消极情绪。这也是养生中“养”的方法之一，也是调节精神的一剂良药。同时，还要讲究心理卫生，避免紧张、焦虑、恼怒等不良情绪的刺激。

“按”：注意按摩穴位 为身体健康加分

按迎香润肺防燥。迎香穴位于鼻翼外缘约0.5寸、鼻唇沟中，按摩时，两手中指或食指指肚，顺时针逆时针各揉搓20到30次，发酸、发胀、发热为度，具有清热散风、祛燥润肺、宣通鼻窍的作用。

按中脘穴健脾养胃。中脘穴位于上腹部，前正中线上，脐中上4寸。两手相对，然后顺时针按摩中脘穴，按摩时要用力，坚持按摩5分钟，具有温中健脾、和胃消胀的作用。

按大椎穴驱寒养阳。大椎穴位于后正中线上，第7颈椎棘突下凹陷中。经常刺激大椎穴，具有疏风、散寒，温阳、通阳的作用，可以消除疲劳、增强体质，对于感冒防治都有较好效果。（本文由北京中医药大学东直门医院男科主任王彬、医生毛鹏鸣进行科学性把关）

—年有四时变化，有24个节气的更替，不同的节气有不同的气候，这些气候变化与人体健康息息相关。《个人健康手册（二十四节气）》系列，是人民网·人民好医生客户端邀请知名中医专家，根据二十四节气的变化规律，通过防病调理、饮食养生、运动按摩等，调整人体节律，平衡阴阳，与自然界的阴阳变化相应，从而达到健康养生的目的。想了解更多秋分养生知识，请扫码查看《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》。