直播预告：皮肤科专家来了！与特应性皮炎患者共度温暖秋冬

特应性皮炎是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，患者长期反复遭受剧烈瘙痒的困扰，并且因病而产生睡眠不足、精神压力大和焦虑抑郁，严重影响患者的生活质量。

9月14日15:00，北京大学人民医院皮肤科主任张建中将做客直播间，就特应性皮炎等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

张建中，北京大学人民医院皮肤科主任医师，教授，博士生导师，中华医学会皮肤性病学分会第13届主任委员，中国康复医学会皮肤病康复专委会名誉主任委员，全球华人医师协会皮肤科医师分会副会长，亚洲皮肤科学会（ADA）理事，中国毛发研究会（CHES）主席，中华医学会皮肤性病学分会毛发学组组长，中华医学会皮肤性病学分会特应性皮炎研究中心首席专家，JAAD、SKINmed、CMJ 等杂志编委。

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