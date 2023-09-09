世界急救日：关键时刻能救命 专家示范心肺复苏这样做

人民网北京9月9日电 （乔业琼、实习生胡海月）每年九月的第二个星期六是世界急救日。当发现有人倒地时，如何判断心脏骤停？如何做好心肺复苏？同济大学附属同济医院心血管内科副主任医师解元、主治医师叶梓分别进行相关讲解和演示。

解元介绍，心脏骤停是导致猝死的主要原因。心脏骤停后4分钟，人的脑组织将发生不可逆的坏死，因此被称为“黄金4分钟”。

叶梓表示，如果心脏骤停的猝死人群尽快得到心肺复苏治疗，其获救成功率将大大增加。根据叶梓的演示，开展心肺复苏需要做好以下五步：

一是判断周围环境是否安全。

二是快速判断是否为心脏骤停。轻拍双肩，大声询问，若无反应，则触摸双侧颈动脉搏动是否存在，观察胸廓是否有起伏，5-10秒后，二者均无即可判断为心脏骤停，应立即启动心肺复苏。

三是寻求帮助，拨打120并尽快取得AED设备。

四是胸外按压。按压部位为两乳头连线中点，双手交叉、掌根重叠，手掌根部持续按压，以髋关节为轴，利用上半身重量，垂直向下按压胸廓。需注意的是，按压时肘关节不能弯曲，一定要垂直向下，且每次按压后手掌根部不能离开胸壁。此外，按压深度为5-6厘米，频率为100-120次/分，以确保脑部供血并减少重要脏器的损伤。

第五，人工呼吸。应清除患者口腔中的异物、分泌物等，用左手下压其额部，将右手食指与中指放在下颌部，保证下颌与耳部的连线垂直地面。再用毛巾或纱布盖住患者的嘴，捏紧其鼻孔，然后嘴包嘴快速吹入气体，同时观察胸廓起伏，连续进行2次人工呼吸。此外，胸外按压与人工呼吸的比率为30：2，需持续按压，5组为一个循环后评估患者颈动脉搏动及胸廓起伏情况，等待AED设备及救护人员。（同济大学附属同济医院赵思思对本文亦有贡献）