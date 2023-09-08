避开这些“坑”老人跌倒能防

不少人觉得，人老了腿脚不利落，容易跌倒是很自然的事。其实，避开老人跌倒的危险因素，跌倒是可以预防的。今天，北京市疾控中心慢病所的专家就来跟大家介绍一下生活中预防跌倒的小妙招。

跌倒是老人伤害死亡罪魁

跌倒是指突发、不自主的、非故意的体位改变，倒在地上或更低的平面上，包括摔倒、滑倒、绊倒和从高水平面上的跌落。

跌倒尤其对老年人危害极大，可导致残疾，严重威胁着老年人的身心健康、日常活动及独立生活能力。来自中国疾病监测系统的数据显示，跌倒是我国65岁以上老年人伤害死亡的首要原因，并且老年人跌倒死亡率随年龄的增加而急剧上升，给家庭和社会带来了沉重负担。

这些危险因素最易绊倒老人

北京疾控中心慢病所的专家介绍，老年人跌倒的发生并不是一种意外，而是存在潜在的危险因素，是可以预防和控制的。老年人跌倒的常见原因有自身原因和外在原因。且老年人跌倒的危险因素是动态变化的，年龄、健康状况、环境等改变都可能对跌倒风险产生较大影响。

自身原因 一些自身原因容易诱发跌倒的发生，比如随着年纪的增长，步态的稳定性下降和平衡功能受损，中枢控制能力下降，反应时间延长，平衡能力、协同运动能力下降，视力下降等等。

外在原因 外在原因也是潜在的危险因素，如果环境设计有缺陷，楼道或路缘坡道休息区没有扶手，房间内照明较差或光线对比过于强烈，地面不平、湿滑有障碍物，跌倒就会更容易发生。或者老年人独自居住，缺乏支持网络和社会互动，导致跌倒发生或跌倒时没有人及时送医，引发更大的伤害发生。

这些小细节可预防跌倒

家庭环境危险因素的改善可以有效减少老年人跌倒的发生。疾控专家就来教大家几个减少跌倒的小妙招。

例如可以在床边容易摸到的地方放置小夜灯，以保证起夜时活动范围内保持明亮的光线；浴室安装扶手，放置防滑垫；家具包边或者选择圆角的桌椅，防止跌倒时二次损伤等等。

此外，穿合身的衣裤也很重要。太长或太宽的衣裤、磨损严重的鞋子都可能增加跌倒的风险。

同时，坚持参加规律的体育锻炼。通过有意识的练习，增强肌肉力量，提高柔韧性、协调性、平衡能力、步态稳定性和灵活性。

最后还是要提醒大家，一旦跌倒发生，不要慌张，不要贸然起身，要缓慢移动身体，感受身体是否疼痛，判断有足够力量时缓慢起身。必要时原地打电话求助家人或120，以降低跌倒的危害。