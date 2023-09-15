我国因出生缺陷导致的婴儿死亡率明显降低

据新华社北京电 （记者董瑞丰）国家卫健委妇幼司司长宋莉近日表示，2022年全国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率降至历史最低，因出生缺陷导致的婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均比2011年降低超过50%。

9月12日是中国预防出生缺陷日。出生缺陷指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常，包括先天性心脏病、先天性听力障碍、唐氏综合征、地中海贫血等多种疾病。

宋莉在当天由中国出生缺陷干预救助基金会主办的主题宣传活动中介绍，通过出生缺陷综合防治，我国因出生缺陷导致的婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率明显降低，下一步将继续更好保障广大群众生育健康孩子的美好愿望。

国家卫健委发布的《出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027年）》提出，到2027年，一批致死致残重大出生缺陷得到有效控制，全国出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至1.0‰、1.1‰以下。

不过，出生缺陷病种复杂，部分病种发病机制不明确，这给出生缺陷的精准防控带来巨大挑战。

中国出生缺陷干预救助基金会有关负责人表示，把出生缺陷预防融入科学健康孕育全过程，可以更充分动员社会和民间力量，基金会将继续综合发挥社会组织的优势，主动融入人口发展大局。